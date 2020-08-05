Из Китая на Хабаровский край надвигается мощный тайфун

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5 августа 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Затяжные дожди в Хабаровском стали предвестниками прихода тайфуна «Хагупит», идущего в регион из соседнего Китая. Природное явление затронет и другие субъекты макрорегиона.

На территорию Хабаровского края тайфун придет уже в четверг. В настоящее время дожди заливают граничащее с регионом Приамурье, а также Бурятию и Забайкалье. Кроме того, сильные осадки идут на Сахалине – там за несколько дней выпала месячная норма осадков.

В Китае, на востоке страны, же тайфун уже нарушил транспортное сообщение. Отменены рейсы поездов, перекрыты автомагистрали.

Краевое МЧС попросило жителей Хабаровского края соблюдать осторожность. Штормовое предупреждение продлится в регионе до 7 августа включительно.