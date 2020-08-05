История одного побега из латвийской тюрьмы

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5 августа 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Гривская тюрьма, Даугавпилс, фото соцсети

Это дело давно минувших дней, но о котором в Латвии говорят и по сей день. 28 октября 1994 года, из Гривской тюрьмы (Даугавпилс) был совершен дерзкий побег: пятнадцать осужденных, среди которых были преступники, имеющие большие сроки, самовольно покинули исправительное заведение. После данного побега министр МВД Гиртс Валдис Кристовскис подал в отставку.

Как же произошел побег пятнадцати человек?

Утром 28 октября 1994 года сотрудники тюрьмы обнаружили открытое окно и поврежденную решетку на пищевом складе. В помещении стоял домкрат, были разбросаны обломки металла. В срочном порядке была проведена утренняя проверка осужденных. Выяснилось, что отсутствуют пятнадцать человек. Была объявлена тревога, подключены пограничники и земессарги.

Позже выяснилось, что побег готовился давно, а местом «плана» была выбрана раздевалка в бане. Почему? «Хорошее» место: осужденные уже пытались сбежать именно из этого места. Даже удалось проломить стену, но ее вовремя заметили работники тюрьмы и замуровали пролом. Это произошло за год до дерзкого побега. Теперь же к делу зэки подошли «ответственно»: использовали самодельное сверло, пилу по металлу и… сварочный аппарат. Один из осужденных «отбывал» наказание, как работник бани: имея ключи от банно-прачечного комплекса он запускал своих «коллег» по зоне вовнутрь и запирал баню на ключ. Понятно, что каждую ночь дыра увеличивалась в размерах, а утром ее тщательно маскировали. А в самую последнюю ночь, когда осужденные добрались до пищевого склада, стена была заклеена куском картона с нарисованными кирпичами. А дальше – дело техники: после часа ночи, когда зона крепко спала, восемь осужденных спокойно покинули территорию. Позже, из тюрьмы подобным образом сбежало еще семь человек.

Как такое могло произойти? Куда, простите, смотрели сотрудники тюрьмы? Разве никто не знал, что намечается побег?

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-Такой побег в небольшой стране – скандал! КГБ ЛССР было подключено к расследованию данного происшествия?

-Да, в КГБ ЛССР был отдел, который курировал МВД. Разумеется, они были подключены.

-Преступники были пойманы?

-Я знаю, что буквально через дней 10-12 было задержано десять человек. Кстати, пятеро были пойманы в Пскове. Видимо, преступники планировали укрыться в России. А задержаны сбежавшие в Пскове попались на очередном преступлении. Троих полиция поймала в Даугавпилсе. А вот одного задержали жители города Даугавпилс. Если точнее, то одного из этих десяти человек задержали в Витебской области, он «успел» стать соучастником убийств. О судьбе других сбежавших я, действительно, не знаю.

-Я помню, что о данном побеге люди говорили, но не открыто. Информации развернутой не было в то время. Почему?

-Чтобы не сеять панику.

-Но вы понимаете, что преступники с большими сроками, которые вырвались на волю могли нанести существенный вред жителям Даугавпилса?

-Прекрасно понимаю. Но было принято решение, что не следует открыто говорить об этом. Не пугать людей.

-Как мог произойти такой побег?

-Вы понимаете какое было время? Еще осталось старое советское наследие: несовершенные тюрьмы. В отвратительном состоянии, требующие ремонта. Да новые времена уже наступали, но не в один же миг все меняется! Знаете, и из сталинских застенков люди сбегали. Конечно, состояние Гривской тюрьмы оставляло желать лучшего. Я не думаю, что кто-то из служащих был подкуплен. Слишком большие финансы нужны были тогда. Да и этим сбежавшим терять было уже нечего.

-После этого побега министр МВД Латвии ушел в отставку. Это было в 1994 году, а уже в 1988 году Гиртс Валдис Кристовскис стал министром обороны Латвии, а в 2010 году он уже глава МИД Латвии. Я уже не говорю, что «постоянный» депутат. Я понимаю, что если хочешь сделать карьеру в Латвии, то надо «умыться кровью»…

-Нет. Время было поисков… Искали профессионалов. Да, были ошибки. Что мне вам объяснять. Вы понимаете, что люди, которые попали в высший эшелон власти не выходят из него.

-Вопросов больше нет. И вам спасибо.