Депутат МГД отметила помощь искусственного интеллекта в повседневной работе столичных медиков

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5 августа 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Московской городской думы Елена Самышина, которая является главным врачом ГБУЗ Городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения Москвы, рассказала о внедрении в повседневную работу столичных медиков передовых цифровых технологий.

Елена Самышина отметила, что в клиниках Москвы тестировали компьютерный алгоритм, который позволяет выявлять признаки онкологических заболеваний крови и туберкулеза.

«Во время пика эпидемии коронавируса столичные специалисты научили искусственный интеллект видеть признаки коронавирусной пневмонии на цифровых снимках легких. Нейросеть рассчитывала вероятность диагноза COVID-19 на ранней стадии. Поскольку искусственный интеллект дополнительно оценивал показатели анализа крови и другие симптомы, точность постановки диагноза по трем из четырех признаков достигала 94%», - сказала Елена Самышина.

Она также сравнила искусственный интеллект со старательным помощником, отметив при этом, что программа все же не сможет заменить врача.

«Лично я сказала бы о применении искусственного интеллекта так: он учится. Его можно сравнить со старательным интерном, верным и оперативным помощником и ассистентом, только без белого халата. Пока речи о том, что программа заменит врачей, не идет. Знания, опыт, талант, профессиональная интуиция врача-специалиста незаменимы», – отметила парламентарий.

«Вместе с тем применение таких технологий позволяет сэкономить огромное количество сил и времени, которое бесценно при оказании помощи человеку, - считает Елена Самышина, - Еще одно преимущество нейросетей – они помогают исключить ошибки из-за человеческого фактора».

«Нейросети не просто сокращают время постановки одного диагноза, они могут стать незаменимыми там, где ошибка возможна чисто в силу человеческого фактора, недостатка данных или сложности многокомпонентного анализа – программа не забывает ничего. Такая технология просто бесценна при анализе результатов массовых скрининговых исследований. Даже лучший специалист не сможет за день тщательно изучить условные сотню-две результатов, а машина позволит выделить в первую очередь потенциально важные, с признаками отклонений, требующие первоочередного внимания», – добавила депутат.

Отдельно Елена Самышина рассказала о применении цифровых технологий в изучении маммограмм.

«С их помощью рентгенологи в процессе скрининга рака молочной железы смогут точнее интерпретировать результаты исследований, ведь нейросети способны выявить на цифровых изображениях малейшие подозрительные изменения в структуре тканей – асимметрию, нарушение структуры и неоднородности тканей, их плотность и участки новообразований. Таким образом врач работает в тандеме с программой: она выделяет подозрительные детали, а специалист оценивает диагностическую ценность этих показателей», - заключила Елена Самышина.

Отметим, что на сегодняшний день сервисы искусственного интеллекта подключены к 48 стационарам и 193 поликлиникам Москвы и их филиалам, интегрированы в системы ЕРИС и ЕМИАС.