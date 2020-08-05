Собянин открыл вторую очередь транспортной развязки у метро «Саларьево»

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5 августа 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил активное развитие городской инфраструктуры в Саларьево, в ходе открытия второй очереди транспортной развязки на Киевском шоссе в районе станции метро «Саларьево».

«Продолжаем реконструкцию Киевского шоссе: заезды, съезды с Киевского шоссе, развязку, в том числе и развязку с переходом транспорта на транспортно-пересадочный узел «Саларьево», пересадку на метро. Важная очень стройка, потому что Киевское шоссе обслуживает сотни тысяч людей, проживающих как в Москве, так и в Подмосковье», - сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что в районе станции метро «Саларьево» развивается строительство объектов инфраструктуры.

«Здесь в Саларьево, как в капле воды, видно целый ряд направлений строительного комплекса Москвы. Построены новые жилые районы, рекультивирована старейшая огромная свалка, которая здесь создавала экологический фон десятилетиями, построено метро, построены автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школьные здания, детские сады. По сути дела, это небольшой город», - добавил мэр Москвы.

В материалах пресс-службы столичной мэрии отмечается, что реконструкция транспортной развязки на Киевском шоссе в районе станции метро «Саларьево» была начата в ноябре 2018 году. Ввод основных объектов происходит поэтапно. В январе 2020 года был открыт путепровод на съезде с ул. Родниковая к ТПУ «Саларьево».

Также отмечается, что начиная с 2012 г. в ТиНАО построено/реконструировано свыше 210 км дорог и искусственных сооружений. Всего к 2024 г. на территории Новой Москвы будет построено и реконструировано порядка 500 км автомобильных дорог.