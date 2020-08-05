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Кинолог рассказал, почему не стоит делать уколы в домашних условиях

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Кинолог рассказал, почему не стоит делать уколы в домашних условиях
фото: pixabey

Ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский рассказал о защите собак на природе. Специалист считает, что хозяин может полностью защитить любимца от вредителей благодаря своевременному походу в аптеку и грамотному использованию средств профилактики. Это могут быть мази и спреи — воздействие веществ не повреждает шерсть собаки, но делает ее практически недоступной для клещей и других насекомых.

Кинолог рекомендует принимать препараты уже ранней весной. Однако все здесь зависит от региона, в котором проживает животное. Наименование и дозировка препарата зависят от размера животного.

ЕСт

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