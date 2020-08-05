В Челябинске состоится форум #РыжийФест

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5 августа 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

25–26 сентября в Челябинске пройдет Всероссийский литературный форум #РыжийФест. 40 событий, пять городов и множество хедлайнеров – писателей, журналистов, литературоведов и критиков – сделают программу Всероссийского форума незабываемой.

Организаторы мероприятия – Союз журналистов Челябинской области и Публичная библиотека, при поддержке Фонда президентских грантов и информационной поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс».

В названии форума организаторы совместили два популярных мема. Один из них пришел из школьного детства – «Я что, рыжий?». Второй относится уже к интернет-реалиям: «XI в. – чтобы выделиться, достаточно читать книги. XXI в. – чтобы выделиться, достаточно читать книги».

«Наш фест для тех, кому нравится «быть рыжим» – читать, писать и обсуждать книги. Кроме того, прилагательное “рыжий” ассоциируется с яркими красками осени, а это не только начало нового учебного года и творческого сезона, но и время объявления номинантов и победителей литературных премий. Отсюда и слоган – «Рыжий. Осенний. Наш», – поясняет председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева.

Всероссийский форум #РыжийФест – это не просто презентационное мероприятие. Он предполагает живое обсуждение вопросов, связанных с конкуренцией книги и интернета, конфликтами между читательскими вкусами разных поколений, методикой преподавания литературы в школе, профессиональной критикой и рекламой печатных новинок.

Не случайно одним из организаторов мероприятия выступает Союз журналистов Челябинской области, который обеспокоен общим снижением количества публикаций культурно-просветительской тематики на фоне роста популярности скандально-криминальных новостей.

«#РыжийФест вырос из идеи, которая впервые прозвучала здесь, в стенах Публички, а в итоге получила поддержку Фонда президентских грантов, – отмечает директор Публичной библиотеки Наталья Диская. – Мы рады развитию нашего партнерства с Союзом журналистов Челябинской области в реализации крупных проектов. Представители медиасообщества всегда были активными участниками событий Южноуральской книжной ярмарки (которая в этом году пройдет в то же время, что и форум). Уверена, что новый проект послужит примером активного сотрудничества в сфере просвещения и культуры».

Свое участие в форуме уже подтвердили: создатель серии бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец, автор одного из лучших романов десятилетия «Перевод с подстрочника» Евгений Чижов и руководитель авторского научно-практического семинара «Детские книги в круге чтения взрослых», зав. лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатерина Асонова.

Обязательно ли читать в школе «Войну и мир» и «Обломова», должна ли детская литература быть просто развлекательной, как убедить ребенка открыть книгу летом и надо ли это делать вообще – #РыжийФест будет максимально открыт для дискуссий.

Он станет интересен всем, кто следит за событиями литературной жизни, преподает в школе или вузе, любит читать бумажные и электронные книги, писать рецензии и даже критиковать критиков.

Программа #РыжегоФеста рассчитана на три дня: 25–27 сентября. Причем, мероприятия пройдут не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме (выезд в эти города состоится 27 сентября). Что позволит охватить широкий круг читателей, филологов, педагогов, студентов, школьников и их родителей.

Напоминаем, что одновременно с Всероссийским форумом #РыжийФест состоится традиционная Южноуральская книжная ярмарка.

Оба мероприятия пройдут в одно время (25–26 сентября) и в одном месте – на площадке Центра международной торговли (пр. Ленина, 35). Так у жителей Челябинска и гостей города появится уникальная возможность одновременно посетить сразу два ярких культурных события – и еще больше погрузиться в мир интеллектуального отдыха и хорошей литературы.