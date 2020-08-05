В Московской квартире на Высокой улице произошел пожар
5 августа 2020, 13:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
В московской квартире на Высокой улице произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Пожарные ликвидировали возгорание на первом этаже, площадь которого составила 15 кв. метров.
Медицинский вертолет работает на месте происшествия, сообщает источник в экстренных службах. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:59 по московскому времени. Загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Спасатели эвакуировали десять человек. Среди погибших не было детей. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
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