Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В московской квартире на Высокой улице произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Пожарные ликвидировали возгорание на первом этаже, площадь которого составила 15 кв. метров.

Медицинский вертолет работает на месте происшествия, сообщает источник в экстренных службах. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:59 по московскому времени. Загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Спасатели эвакуировали десять человек. Среди погибших не было детей. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.