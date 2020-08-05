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В Московской квартире на Высокой улице произошел пожар

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Московской квартире на Высокой улице произошел пожар
фото: pixabey

В московской квартире на Высокой улице произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Пожарные ликвидировали возгорание на первом этаже, площадь которого составила 15 кв. метров.

Медицинский вертолет работает на месте происшествия, сообщает источник в экстренных службах. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 17:59 по московскому времени. Загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Спасатели эвакуировали десять человек. Среди погибших не было детей. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

ЕСт

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