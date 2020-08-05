Депутат МГД Олег Артемьев рассказал, почему развитие велотранспорта важно для современного города

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5 августа 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Автомобили являются главным источником загрязнения атмосферного воздуха в городах. Около 17% глобального выброса парниковых газов попадает в окружающую среду из-за работы автотранспорта. И развитая велоинфраструктура может стать одним из путей решения экологических проблем. О том, почему развитие велотранспорта важно для современного города и как пандемия повлияла на популярность велосипедов в Москве, рассказал депутат Мосгодумы, космонавт-испытатель отряда космонавтов Олег Артемьев.

Как отметил Олег Артемьев, транспортная инфраструктура в крупных современных городах имеет ряд проблем, и одной из самых трудно решаемых является ухудшение экологии. Количество личных автомобилей на дорогах продолжает расти с каждым годом. Только в Москве их число выросло на треть за прошедшие 10 лет.

«На данный момент Россия находится только на стадии развития этого транспорта. Мировой же опыт стран, где велосипедная инфраструктура развита достаточно хорошо, показывает примеры положительных изменений как на экологии, так и на здоровье людей», - сказал он.

Олег Артемьев считает, что нужно популяризировать веломаршруты — они должны быть безопасными в первую очередь, интересными и привлекательными для человека. По его мнению, лучший способ популяризации — это собственный пример.

«Можно на каждом углу рассказывать о том, что велосипед — это не только увлекательно, но и полезно для здоровья и для всей планеты в целом, но ничто так не работает, как личный пример. Нам, депутатам Мосгордумы, также нужно быть примером и самим пересаживаться на велосипед, хотя бы для передвижения по своему избирательному округу, как мы делаем с моими помощниками — единственное, не всегда это удобно, именно из-за недостаточно развитой сети велодорожек в Бирюлево и Царицыно. Я знаю, что и некоторые мои коллеги также являются приверженцами здорового образа жизни и часто пользуются велосипедом. Поэтому все вместе мы могли стараться привлекать к пользованию велосипедом жителей своих округов. Но, для этого необходимо не только популяризировать велосипед, но и создавать все условия для комфортного передвижения на велосипеде — и это как раз и есть наша работа — создание более комфортных условий для жителей Москвы», — поделился Олег Артемьев.

Кроме того, депутат отмечает, что альтернативный вид транспорта, такой как велосипед, дает возможность изучения новых мест, к которым невозможно добраться на общественном транспорте, что повышает туристическую привлекательность городов. Туристы часто приезжают в Москву целыми семьями с детьми, и у них встает вопрос, как перемещаться по столице, чтобы многое увидеть, и при этом, чтобы дети осилили выбранный ими маршрут.

Он напомнил, что перемещаясь на общественном транспорте или на машине, можно упустить много интересного, в том числе и из-за траты времени на ожидание в пробках. Поэтому развитая велосипедная сеть дорожек, с интересными туристическими маршрутами, велотурами для всей семьи станет дополнительным стимулом для туристов посещать город.

По мнению Олега Артемьева, пандемия коронавируса уже отразилась на популярности велотранспорта в Москве, поскольку, как только позволила погода, резко вырос спрос на покупку велосипедов, так как люди боялись заразиться инфекцией в общественном транспорте.

«В теплое время года — с весны по осень на велосипеде удобно перемещаться, а вот поздней осенью и зимой, когда температура стремится к — 5 градусам и ниже — это уже проблематично, и на велосипеде на улицах города можно увидеть только самых закаленных спортсменов. Но нужно стремиться к тому, чтобы хотя бы в этот „удобный“ период велоинфраструктура была комфортной для человека и позволяла без проблем добираться из пункта А в пункт Б», — считает депутат.

По словам Олега Артемьева, необходимо правильно популяризировать велосипед как полноценный вид транспорта с учетом информирования о ПДД с самого раннего возраста, еще со школы.

«Велосипедисты являются активными участниками дорожного движения, но не всегда дисциплинированными. ПДД для них также важны, как и для других участников движения. Они должны соблюдать правила не только для того, чтобы защитить себя, но и, чтобы ощущать себя полноценными участниками дорожного движения.

И, если мы хотим заложить в человеке какие-либо знания — безопасное пользование велосипедом, ношение шлема, соблюдение ПДД, то начинать нужно с самого раннего детства. Чтобы ребенок, собираясь покататься даже на детской площадке или стадионе со своими родителями, знал, что ему нужно надеть шлем или подать сигнал рукой, когда он поворачивает направо или налево.

Возможно через несколько лет, велосипед станет настолько популярным, что минимизирует количество личных автомобилей на дорогах. Ведь уже сейчас новое подрастающее поколение не стремится покупать автомобили из-за ненадобности, они привыкли перемещаться на общественном транспорте, велосипеде или пешком», — заключил депутат.