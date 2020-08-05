Крупный лось оказался на территории конфетной фабрики
5 августа 2020, 12:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Крупный лось оказался на территории конфетной фабрики, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Ситуация попала на камеры наружного наблюдения.5 августа появилась информация об инциденте.
По имеющимся данным, дикое животное ведет себя хаотично, так как не привыкло к городским условиям. Сейчас нет сведений о местонахождении лося, сообщают местные СМИ.
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