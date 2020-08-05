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5 августа 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Крупный лось оказался на территории конфетной фабрики, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Ситуация попала на камеры наружного наблюдения.5 августа появилась информация об инциденте.

По имеющимся данным, дикое животное ведет себя хаотично, так как не привыкло к городским условиям. Сейчас нет сведений о местонахождении лося, сообщают местные СМИ.