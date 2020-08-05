Зачем власти Улан-Удэ потратят около 200 миллионов на автобусы, украшенные цитатами Путина?

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5 августа 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Улан-Удэ потратят около 200 миллионов рублей на автобусы с цитатами Путина. На сайте госзакупок мэрия объявила два конкурса на поставку автобусов для предприятия «Городские маршруты».

Каждая машина обойдется бюджету в 4,7 млн рублей. Всего планируется приобрести 42 автобуса. На бортах будут размещены фразы с указанием, что это цитаты Владимира Путина. Среди них: «Народный бюджет — инициатива людей». Упоминаний о таком высказывании президента найти не удалось.

«Народный бюджет» - проект, в рамках которого жители Улан-Удэ голосовали, на что потратить выделенные из бюджета средства – на озеленение или новые автобусы. Большинством голосов жители поддержали покупку автобусов, сообщал «Байкал Daily».

Мэрия Улан-Удэ объяснила, зачем им автобусы с цитатами Путина о «народном бюджете». В пресс-службе заявили, что это дань уважения источникам финансирования.

«В первую очередь 42 автобуса будут направлены на улучшение транспортной доступности отдаленных районов Улан-Удэ. Для того, чтобы оформить автобусы внешне, было решено их забрендировать в современной или национальной тематике. Для этого привлечено рекламное агентство, которое предложило нам различные варианты. Один из них – использование цитат президента о развитии Дальнего Востока и «народном бюджете», поскольку источники финансирования — Единая дальневосточная субсидия и «народный бюджет». В результате было разработано несколько макетов, которые будут рассматриваться в дальнейшем как варианты для оформления автобусов», - цитирует местную власть издание "Подъем".

В пресс-службе добавили, что наносить надписи на автобусы будут осенью, когда их уже доставят в Улан-Удэ.