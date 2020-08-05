Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

После принятия поправок в Конституцию всё меньше граждан понимает, куда наша страна заехала и почему. Примерно поровну россиян считают, что страна движется по правильному и неправильному пути, выяснил «Левада-центр». Четверть населения не может как-либо оценить деятельность правительства Мишустина, видимо, не понимая, чем оно полгода занимается. А у обвиняемого в заказных убийствах хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала рейтинг выше, чем у многолетнего премьера Дмитрия Медведева. Даже если предположить, что власть продолжает спасать Россию и поднимать нас с колен, её маневры почему-то непонятны населению даже при всех усилиях могучего пропагандистского ресурса: большинству молодёжи вообще всё по барабану, старики всё чаще ходят по экстрасенсам. Уровень недоверия россиян друг к другу на уровне послевоенной Германии.



Россия снова осталась без чёткого ответа на вопрос, подходят ли ей классические западные ценности. Их суть в том, что уважение человеческого достоинства и свободы важнее сильного государства. Что вера в Божий промысел не заменит независимых судов, решениям которых доверяет население. Что экономическое процветание – это когда люди видят смысл инвестировать, открывать своё дело и внедрять инновации. А не когда бюджетникам повышают зарплаты перед выборами. Что попытки государства в ручном режиме контролировать экономику ведут лишь к коррупции, бегству капиталов и росту цен.



Всем понятно, что никакая модернизация не возможна при наличии 33 млн бюджетников и десятков контрольно-ревизионных ведомств-кровопийц. Но можно только посочувствовать реформатору, который будет подбирать к этому замочку ключик. Пробовали же сэкономить на МВД. Первая 10%-ная рубка пришлась на воздух: порубили пустые ставки, которые всегда держат для таких случаев. После чего пришёл приказ сократиться ещё на 20% – тут уж пришлось резать по живому. Но под нож пошли не тыловые службы, не генералы, закупающие для гаишников спортивные «порше» по задранной вдвое цене, а вся вневедомственная охрана – единственное коммерческое подразделение, зарабатывающее деньги. Сэкономили на славу.



Сталкиваясь иной раз с органами образования или юстиции, многие фантазируют, какой прекрасной могла бы стать жизнь, если спалить их всех вместе с мебелью, папками и фуражками.



При сохранении СССР, плач по которому подогревают власти, добыча нефти на душу населения в год сегодня была бы примерно на 40% ниже, чем в границах современной России. Чем больше территорий сохранилось бы под контролем Москвы, тем дороже обходилась бы вертикаль, тем меньше были бы подушевые доходы в стране и тем острее социальные проблемы.



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