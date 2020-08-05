В Хабаровском крае идет подготовка к 30 избирательным кампаниям

Аргументы Недели → Общество

5 августа 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Врио губернатора Михаил Дегтярев обсудил с главой ИК Геннадием Накушновым подготовку к предстоящим в сентябре выборам.

В этом году в 15 муниципальных образованиях края пройдет три десятка избирательных кампаний. Самая крупная из них – довыборы депутата Законодательной думы по 4 одномандатному округу. На это место в настоящее время претендуют семь кандидатов.

Дегтярев указал, что надеется на прозрачность голосования.

- Будем вместе работать над тем, чтобы все жители региона смогли сделать выбор и проявить свою гражданскую позицию, - сказал врио губернатора.

Также было принято решение о том, что довыборы по Советско-Гаванскому одномандатному округу пройдут в апреле следующего года. В сентябре же ожидаются выборы в Госдуму и губернатора региона.

Ранее в соседней Еврейской АО не был допущен к выборам кандидат на пост главы региона от партии КПРФ Максим Кукушкин, который в 2018 году баллотировался на пост мэра Хабаровска. Комиссия заявила, что он не предоставил полный пакет документов.