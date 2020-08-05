Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество

«Росводоканал Краснодар» занял первое место во всероссийском конкурсе

, 11:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» занял первое место во всероссийском конкурсе

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») принимает участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» уже несколько лет. Для предприятия это стало доброй традицией и возможностью продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшения условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни.

Предприятие участвовало в шести номинациях регионального этапа, став победителем в номинации «Развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Еще в трех номинациям: «Лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы», «Формирование здорового образа жизни» и «Создание рабочих мест в организациях производственной сферы» краснодарский водоканал получил диплом второй степени.

«Для нашего предприятия очень важна победа и признание во Всероссийском конкурсе, – говорит генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко. – В деятельности краснодарского водоканала главный приоритет – это работники. Мы стараемся создать комфортные условия труда для каждого сотрудника, чтобы люди знали, что их ценят и гордились тем, что работают в водоканале».

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» организовывается и проводится с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов, а также для выявления лучших социальных проектов, способствующих созданию позитивного социального имиджа предприятий и организаций.

 

ХС