«Росводоканал Краснодар» занял первое место во всероссийском конкурсе

Аргументы Недели → Общество

5 августа 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») принимает участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» уже несколько лет. Для предприятия это стало доброй традицией и возможностью продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшения условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни.

Предприятие участвовало в шести номинациях регионального этапа, став победителем в номинации «Развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Еще в трех номинациям: «Лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы», «Формирование здорового образа жизни» и «Создание рабочих мест в организациях производственной сферы» краснодарский водоканал получил диплом второй степени.

«Для нашего предприятия очень важна победа и признание во Всероссийском конкурсе, – говорит генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко. – В деятельности краснодарского водоканала главный приоритет – это работники. Мы стараемся создать комфортные условия труда для каждого сотрудника, чтобы люди знали, что их ценят и гордились тем, что работают в водоканале».

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» организовывается и проводится с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов, а также для выявления лучших социальных проектов, способствующих созданию позитивного социального имиджа предприятий и организаций.