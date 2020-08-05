Предприниматель из Хабаровска оказался причастен к взрыву в Бейруте

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5 августа 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Селитра, взорвавшаяся на складе в порту ливанского Бейрута, ранее была конфискована с судна Rhosus, которое принадлежало хабаровчанину.

Конфисковали 2 750 тонн аммиачной селитры еще в 2014 году. Судно, на котором была селитра, принадлежало Игорю Гречушкину, уроженцу Хабаровска, проживающему сейчас на Кипре. Известно, что судно он бросил, на корабль был наложен арест.

- Первоначально на борту судна было восемь украинских моряков. После того, как моряки с нашей помощью обратились к украинскому консулу, пятеро наших соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин, - указывала исполнительный директор одесского фонда помощи морякам "Ассоль" Наталья Кламм.

Напомним, что в результате взрыва в Бейруте погиби 100 человек – власти прогнозируют увеличение числа жертв, поскольку из-под завалов продолжают вытаскивать тела погибших. Пострадавших – четыре тысячи.