Врио главы Хабаровского края заявил, что не намерен повышать свою зарплату

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5 августа 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался журналистам, что не планирует повышения собственной зарплаты. По его словам, он сейчас пользуется всем тем, чем пользовался его предшественник Сергей Фургал.

Дегтярев уточнил, что располагается в кабинете Фургала, ездит на автомобилях, на которых передвигался бывший руководитель региона, даже охранник с Дегтяревым «ходить, который на всех фотографиях с Сергеем Фургалом».

Что до зарплаты, то повышать ее «неэтично», высказался Дегтярев.

Напомним, что Сергея Фургала арестовали 9 июля по подозрению в организации убийств пятнадцатилетней давности.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Михаил Дегтярев – член ЛДПР, как и Фургал - назначен врио губернатора края. Ранее он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.