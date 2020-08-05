Как побороть тошноту в дороге

Врачи перечислили несколько легких и доступных способов, которые могут помочь побороть тошноту в поездке. Советы предназначены для тех, кого укачивает в транспорте.
В первую очередь специалисты при первых признаках тошноты рекомендуют сосредоточить взгляд на одной точке и, по возможности, обеспечить себе доступ свежего воздуха. Есть и обратный способ – закрыть глаза и медленно дышать, затем выпить немного воды.
Хорошо помогает от тошноты имбирь – чай с этой добавкой или даже печенье может облегчить неприятное состояние. А вот острое перед поездкой лучше не есть. Также врачи рекомендуют в дороге не следить за движущимися объектами, а отвлечь себя книгой или фильмом.
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