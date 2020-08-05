Сергунина: Открыт прием заявок на участие в новом этапе «Московского акселератора»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Предприниматели с 5 по 18 сентября 2020 года могут подать заявку на участие в третьем треке программы «Московский акселератор», сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«Начинается прием заявок на участие в третьем треке программы «Московский акселератор». Его главная задача - помочь молодым предпринимателям вывести на рынок инновационные решения. Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции», - сказала Наталья Сергунина.

Прием заявок продлится с 5 августа по 18 сентября включительно. Авторы лучших инновационных решений «Московского акселератора» смогут запустить пилотные проекты на площадках партнеров трека.

«Из всех поступивших заявок жюри выберет 30 проектов. Их авторов пригласят пройти акселератор. Эксперты помогут участникам настроить бизнес-процессы, выйти на окупаемость и сделать стартап более конкурентоспособным», - сказала Наталья Сергунина.

Программа трека включает в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы с участием партнеров - компаний, лидирующих в отрасли финтеха.

Для участия в треке Fintech приглашаются стартапы, у которых есть проекты по следующим направлениям: управление инвестициями (пользовательские сервисы и системы управления активами); потребительские сервисы (кредитование, комиссионные услуги и сервисы для цифровых каналов, электронная коммерция); речевые технологии (чат-боты и голосовые боты); legal tech (блокчейн-технологии, ИТ-решения для оптимизации работы юристов и формирования умных контрактов); идентификация пользователей (технологии машинного зрения, распознавания лиц и отпечатков пальцев); антифрод-системы и безопасность (мониторинг онлайн-платежей, учет истории покупок); скоринг и андеррайтинг (технологии оценки платежеспособности контрагентов и прогнозирования финансовых рисков); персонализация в секторе финансовых услуг (разработки для анализа поведения клиентов и рекомендательные сервисы).

Fintech станет третьим треком «Московского акселератора» в этом году. Первый был посвящен цифровым сервисам в области ретейла, недвижимости и образования. Он проходил с 17 января по 28 апреля. Участие в нем приняли 20 команд. Второй трек, который начался 20 апреля, объединил 30 стартапов в сфере биомедицинских технологий. Завершающая его презентация проектов пройдет 17 сентября