Приехавшим отдыхать с шумом туристам на Байкал грозит штраф в полмиллиона рублей
5 августа 2020, 09:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
В Сети совсем недавно появился ролик с шумной дискотекой туристов, которые пришвартовали люксовый катамаран в одном из самых сакральных мест региона - на острове Ольхон. Он входит в Прибайкальский национальный парк. Именно здесь гнездятсякраснокнижные птицы иобитают редкие животные, и там категорически запрещено нарушать экосистему.
Отдыхающие развлекались по полной программе: громкая музыка и фаер-шоу. На данный момент прокуратура устанавливает участников и организаторов огненного шоу. Юридическим лицам грозит штраф до полумиллиона рублей.
"Хоть я и не местная, но знаю, что Ольхон - это священное место. Разве этично там так развлекаться? На мой взгляд, это место успокоения, молитв", - пишет один из пользователей в социальной сети.
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