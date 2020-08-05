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Приехавшим отдыхать с шумом туристам на Байкал грозит штраф в полмиллиона рублей

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Приехавшим отдыхать с шумом туристам на Байкал грозит штраф в полмиллиона рублей
фото:pixabey

В Сети совсем недавно появился ролик с шумной дискотекой туристов, которые пришвартовали люксовый катамаран в одном из самых сакральных мест региона  -  на острове Ольхон. Он входит в Прибайкальский национальный парк. Именно здесь гнездятся краснокнижные птицы и обитают редкие животные, и там категорически запрещено нарушать экосистему. 

Отдыхающие развлекались по полной программе: громкая музыка и фаер-шоу. На данный момент  прокуратура устанавливает участников и организаторов огненного шоу. Юридическим лицам грозит штраф до полумиллиона рублей.

"Хоть я и не местная, но знаю, что Ольхон - это священное место. Разве этично там так развлекаться? На мой взгляд, это место успокоения, молитв", - пишет один из пользователей в социальной сети. 

ЕСт

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