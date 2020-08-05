Приехавшим отдыхать с шумом туристам на Байкал грозит штраф в полмиллиона рублей

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5 августа 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото:pixabey

В Сети совсем недавно появился ролик с шумной дискотекой туристов, которые пришвартовали люксовый катамаран в одном из самых сакральных мест региона - на острове Ольхон. Он входит в Прибайкальский национальный парк. Именно здесь гнездятся краснокнижные птицы и обитают редкие животные, и там категорически запрещено нарушать экосистему.

Отдыхающие развлекались по полной программе: громкая музыка и фаер-шоу. На данный момент прокуратура устанавливает участников и организаторов огненного шоу. Юридическим лицам грозит штраф до полумиллиона рублей.

"Хоть я и не местная, но знаю, что Ольхон - это священное место. Разве этично там так развлекаться? На мой взгляд, это место успокоения, молитв", - пишет один из пользователей в социальной сети.