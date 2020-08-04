Какие южноуральские пещеры притягивают туристов?

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4 августа 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Эксперты обсудили, как сохранить пещерный фонд, а также, как заработать на развитии организованного туризма.

В роли экспертов на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада пресс» выступили заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, председатель фонда «Южный Урал» Гаяз Самигулов и археолог, спелеолог, научный сотрудник «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска» Владимир Юрин.

По словам Андрея Минченко, особенной популярностью у туристов пользуются Серпиевский и Сикияз-Тамакский пещерные грады. Сикияз-Тамак расположен на маршруте сплава по реке Ай, через него проходят до 100 тысяч человек за сезон. Владимир Юрин отметил, что на Южном Урале 2200 пещерных объектов, из ни около 500 — неизвестных и неисследованных. «Каждая пещера — это тайна, в пещерах мы встречали не только следы хозяйственной деятельности человека, но и культурной. Также нам удавалось во время раскопок находить кости животных — дикобраза, носорога Мерка, встречать следы барсуков, лисиц, медведей, волков», — рассказывает Владимир Юрин.

Все эксперты сошлись во мнении, что пещеры играют особую роль для туристов, особенно для тех, кто путешествует с детьми. Но для того, чтобы это направление было востребовано, нужно заниматься развитием инфраструктуры этих объектов. В качестве примера Андрей Минченко привел Серпиевский пещерный град, где создана экотропа и построены лесенки, но хватает постоянной уборки территории, очистки стен от пещер от следов туристов, туалетов.

Очень важный аспект — безопасность туристов, ведь посещение пещеры — это риск. Кроме того, многие гости не могут соблюдать элементарные правила поведения.

«Нужно постоянно напоминать, что можно, а что нельзя делать в пещерах. Что там нельзя рисовать мелом, царапать гвоздями на стенах пещеры, это приводит к их утрате», — подчеркнул Владимир Юрин.

Историк Гаяз Самигулов отметил, что очень важно доносить до туристов все информацию о подземном объекте, об их особенностях и исторической ценности. К сожалению, не редки случаи, когда экскурсводы из частных фирм не рассказывают об этом туристам. Еще одна проблема — то, что регион не получает от потока туристов доходов, ведь экскурсии проводят частные фирмы. Но вкладываться в развитие и обслуживание пещерных комплексов они не хотят.