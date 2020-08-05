Крымчане жалуются: невозможно устроить ребенка в детский сад - дети федеральных чиновников занимают места очередников

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5 августа 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Сергей АКСЕНОВ, понимая, что никаких возможностей повлиять на эту ситуацию у него нет, все-таки пообещал принять какие-то меры.

Глава Крыма признался, что граждане жалуются ему о невозможности устроить ребенка в детский сад даже если подошла очередь – вперед вдруг неожиданно ставят льготников (детей приехавших в Крым на работу федеральных чиновников). В такой ситуации ни о каком планировании жизни речи быть не может – люди вынуждены сидеть дома с детьми, не имея возможности выйти на работу.

Вдвойне неприятно, по мнению АКСЕНОВА, что «льготники вылазят за один день», то есть никто не знает, когда они всех бортанут, так как их право подвинуть очередь наступает в день обращения о постановке ребенка в очередь в садик. «Это несправедливо, нечестно!», - негодовал глава Крыма на заседании правительства. «Бамс! На 30 мест перепрыгнули!», - ярко, как он это умеет, описал ситуацию Сергей АКСЕНОВ и намекнул этими словами на большую текучку в федеральных структурах.

Решение вопроса в строительстве новых детских садов – такая программа есть и должна быть реализована в 2022 году. «Два года надо потерпеть. Их надо как-то пережить», - попросил АКСЕНОВ, при этом не дав никаких гарантий что в 2022 году ситуация изменится, ведь возможно к тому времени увеличится рождаемость или количество федеральных чиновников или и то другое вместе.