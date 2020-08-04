В Москве активно начал работать велопатруль

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4 августа 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото:pixabey

На улицах Москвы активно начал работать велопатруль. Он обеспечен всем необходимым для оперативной помощи на дорогах. Помимо помощи велосипедистам, водителям и даже пешеходам, велопатрульные будут следить за состоянием дорожных знаков, светофоров и станций велопроката.

Станции велопроката оснащены аптечкой, ремонтным комплектом для велосипеда, огнетушителем и бланком европротокола.