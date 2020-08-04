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В Санкт-Петербурге спасли молодого лося, который плыл по акватории Финского залива

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

В Санкт-Петербурге спасли молодого лося, который плыл по акватории Финского залива
фото:pixabey

В Санкт-Петербурге спасли молодого лося, который плыл по акватории Финского залива в Сестрорецке. Первыми его увидели сотрудники поисково-спасательной службы.

Они рассказали, что животное было истощено, напугано и не могло без посторонней помощи выбраться на берег. Спасатели обратились за помощью в городской комитет по природопользованию.

Эксперты комитета, прибывшие на место происшествия, предположили, что лось пришел на берег залива из леса, увидел людей и испугался, но ушёл не в лес, а в воду, которая стала для него ловушкой.

ЕСт

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