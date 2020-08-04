Могут ли косметологические аппараты заменить липосакцию

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4 августа 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Врач-косметолог и дерматолог клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Ярослава ШАФОРОСТОВА рассказала «АН» о том, могут ли косметологические аппараты заменить такую серьезную процедуру как хирургическая липосакция.

Ярослава ШАФОРОСТОВА

– Ярослава, скажите, можно ли избавиться от лишнего веса без хирургического вмешательства?

– В клиниках, где есть целый парк косметологических аппаратов, специалисты могут практически все. Ведь теперь без операции возможно добиться ровной упругой кожи, подтянутого лица, даже избавиться от лишнего жира… Возможно все это благодаря криолиполизу. Мы, например, используем аппарат последнего поколения. Это уникальная современная установка, которая работает по принципам контролируемого воздействия холодом. Во время процедуры происходит локальное охлаждение жировой ткани, благодаря чему запускается процесс расщепления.

– В чем преимущество такого способа перед хирургической липосакцией?

– Эти две процедуры нельзя сравнивать. У каждой пластической операции свои цели. Благодаря липосакции хирурги могут работать непосредственно с контурами тела, создавая красивый силуэт. Криолиполиз – больше локальная история. Процедуры на этом аппарате могут избавить пациента от второго подбородка, некрасивых складок на спине, жировых «ловушек» в области живота, бедер, области галифе, рук… Зоны применения можно перечислять долго. Из явных преимуществ такой безоперационной липосакции является конечно то, что это не операция. Пациенту не нужно сдавать многочисленные анализы, переживать наркоз, реабилитацию. Сразу после процедуры пациент может возвращаться в привычный ритм жизни.

– Насколько результативно применение этих аппаратов?

– Очень результативно. За все время работы, аппарат показывает себя как очень эффективный метод борьбы с жировыми ловушками. Уже через 3 месяца после процедуры мы можем полностью оценить результат, который сохранится на всю жизнь. Конечно, при условии, что пациент не будет набирать в весе.

– Насколько безопасен именно криолиполиз?

– Такие аппараты одобрены ассоциацией FDA. Мы еще никогда не сталкивались с негативными последствиями от процедуры. Криолиполиз дает красивый результат даже в тех областях, где невозможна пластическая операция. Конечно, как и у пластических операции, есть противопоказания: повреждения и заболевания кожи, индивидуальная непереносимость холода, наличие кардиостимулятора, некоторые хронические заболевания, беременность и лактация. В любом случае, мы работаем только на уникальных по своей сути аппаратах, аналогов которым по параметрам, результативности и гарантированной безопасности нет. Именно поэтому даже иногородним пациентам, которые не могут приехать на процедуру в Москву, я советую найти оригинальный аппарат и грамотного специалиста в своем городе.