Коронавирус в помощь: жена премьер-министра Латвии купила дом за три миллиона евро

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4 августа 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кришьянис Кариньш с супругой, фото соцсети

То, что некоторые политики Латвии и их жены полностью лишена стыда – факт! Цены на все в Латвии повышаются не по дням, а по часам, но только не для правящих! Сегодня стало известно от депутата Сейма Алдиса Гобземса, что супруга премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша Анда Кариня купила дом за три миллиона евро.

«Когда ты премьер, источник твоих денег всегда легален. Даже если ты семейный врач и без кредита покупает дом в центре Риги за три миллиона триста семьдесят тысяч. Супруга г-на Кариньша – семейный врач. Которая накопила 3 375 000 евро, чтобы купить недвижимость. Ни Служба госдоходов, ни Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не проверяет источник средств. Почему? Я же жена премьера Латвии», - высказался г-н Гобземс.

Кстати, комментариев от бюро премьера Латвии, ни от самих супругов не последовало.

Видимо, не царское это дело общаться с челядью. Плати народ Латвии за недвижимость американскому премьеру! Вы этого «достойны». Вам оказали честь!