«Такие забавные» умирающие животные: как черный рынок удовлетворяет наш спрос на «ми-ми-ми»

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4 августа 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Социальные сети уже несколько лет пестрят милыми видео с лемурами лори, которые смешно задирают лапки, когда их щекочут. Людям кажется это забавным. Вот только они не знают, что животные в этот момент в ужасе. Не знают, что лори вырывают зубы без анестезии перед продажей и везут в душных контейнерах вместе с трупами сородичей. «Неприхотливый, продается с клеткой», – говорят продавцы, зная наверняка, что отправляют живой товар на плаху. И «львенка с лисенком» тоже. Да кого угодно, потому что выбора, пусть не на легальном, но на черном рынке предостаточно. Вопрос лишь в цене. Хотя и они невысокие. В отличии от заработка контрабандистов.

Недавнее исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF) показало: объем мирового черного рынка диких животных равен девяти млрд долларов в год. Россия тоже в «игре» и уже очень давно. Легальный оборот в нашей стране – тысячи диких животных и миллионы частей их тел. Контрабанда, конечно, еще мощнее.

Фото: Контрабанда частей тела животных

Уступает бизнес на трупах у нас разве что торговле оружием. Да и то совсем чуть-чуть. Зато идет в ногу с контрабандой культурных ценностей. И это только задокументированные случаи. Потому что статистики по реальному объему нелегального оборота просто не существует. Зато существует невероятная опасность для популяций тех животных, которые уже находятся на грани вымирания. И сколько бы нас не кормили «важными шагами в борьбе с незаконным оборотом объектов живого мира» и введением или ужесточением статей УК РФ, ситуация не улучшается. А спрос на «экзотику» только растет. Поэтому и скупают живой товар пачками, особенно в крупных городах. Именно там всегда есть спрос.



Фото: Продажа диких животных

Фото: Продажа крокодилов

И нет, вам не нужны связи, чтобы взять себе львенка, рысь или крокодила. Вы можете просто вбить запрос в гугле и найти огромную кучу магазинов, которые продают буквально все виды диких животных. Да, краснокнижных тоже. Стандартная цена: от 25 до 300 тысяч рублей. И иногда это даже законно. Потому что та же дикая кошка, которая родилась и выросла в неволе на территории России, формально не считается дикой. И если в документах все оформлено верно, а животное не привезено из-за границы – живите себе на здоровье со своей пантерой и радуйтесь жизни. Жаль только, все это с легкостью можно подделать. Деньги и связи, увы, в нашем мире решают все. Контрабандисты с легкостью обходят даже международную конвенцию о торговле дикими животными (СИТЕС), в соответствии с которой должны работать все компании, занимающиеся легальной поставкой животных в зоопарки, цирки или научные центры. Например, не так давно репортер ВВС получил разрешение на экспорт шимпанзе за $2000. Всего за несколько часов. Нужный документ ему продал сам поставщик. И проверяющих даже не смутило огромное количество грамматических ошибок и исправлений на бумаге. Поэтому-то торгашей, желающих навариться на диких животных, становится все больше. Да и перевозка для контрабандистов дело нехитрое: отправляют самолетом, а контролируют по видеороликам, которые постоянно пересылает так называемый курьер. Чаще всего подселяют диких животных к ввозимым легально. Выглядит груз как большая коробка со множеством отсеков, в которых и сидят несчастные. Без еды, воды, а иногда и воздуха. Выжить для них – уже удача.

Хотя все, вроде как, не так плохо. Власти не бездействуют. И хотя бы формально, но пытаются предотвратить то, что происходит. Перекупщиков лишают потенциальных клиентов: утвердили список животных, которых нельзя держать дома. В нем восемь классов животных: крупные ядовитые змеи, крокодилы, львы, тигры, в перечне есть и пума. Вот только если животное из списка у вас живет, так как было приобретено до вступления закона в силу, избавляться от него не надо. Просто не создавайте проблем окружающим.

Вот только… разве у животных в таких условиях нет проблем? Мы уже говорили о толстых лемурах лори и попробуем объяснить ситуацию на их примере. Начнем с того, что продавцы уверяют: лори – идеальные питомцы, за которыми очень легко ухаживать. Но это совсем не так. Лори нужна особая диета из фруктов, насекомых и мелких животных. Также необходимо постоянно перемещаться, ведь на воле они немало времени проводят на деревьях. И, конечно, лемуры лори ведут ночной образ жизни, их глазам больно от яркого света и им не нравится, когда их трогают.

Фото: Продажа Лори

А теперь, что вы скажете, если узнаете о том, что лори поднимают лапки, когда их щекочут, потому что они в ужасе и пытаются защитить себя, собирая яд из желез, которые находятся в локтях? А если узнаете о том, что перед продажей им очень болезненно удаляют острые зубы без всякой анестезии? Вы все еще будете поддерживать эту торговлю и любоваться милыми роликами в Instagram? А ведь с подобным ужасом сталкиваются почти все животные, которых забирают из естественной среды обитания и помещают в неволю.

Фото: Лемур лори с поднятыми лапками

Если бы вы видели то, что видят ветеринары и зоозащитники, когда получают измученных животных, вы бы вряд ли хотели стать хозяином какого-нибудь из них. Потому что всем им рядом с нами – плохо. Они обречены страдать, находясь в наших квартирах и домах. Вы только подумайте о том, что многие приматы, птицы или кошачьи в день могут преодолевать по несколько километров! А вы держите их в клетках и загонах, вынуждая неправильно питаться, получать травмы, поведенческие расстройства и стресс.

Пожалуйста, не заставляйте животных страдать и перестаньте поддерживать продажу диких животных. Перестаньте поддерживать тех, кто накачивает обезьян или тигров транквилизаторами и берет с вас деньги за фотографию на набережной. За ваше «вау, как мило» и «хочу», они расплачиваются собственной жизнью.