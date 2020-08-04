Депутат МГД Картавцева: Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве в 10 раз ниже майских показателей

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы Лариса Картавцева сообщила, что столица достигла стабильно минимального суточного прироста заболевших коронавирусом.

Как уточнила Лариса Картавцева, сейчас уже можно говорить о достижении «нижнего плато» по числу ежедневно выявляемых инфицированных больных в городе.

«Так, в настоящее время это число составляет до 700 случаев в сутки, что в 10 раз ниже майских показателей», - отметила она, подчеркнув, что согласно итогам июля, среднесуточный темп прироста новых случаев составил 0,28%.

«По данным на 4 августа, общее число пациентов с коронавирусом в Москве достигло 239 986, за минувшие сутки тесты на COVID-19 оказались положительными у 691 жителя столицы», - добавила Лариса Картавцева.

Между тем депутат напомнила, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. За последние 24 часа в городе от вируса скончались 12 человек, с начала пандемии зафиксировано 4 510 летальных исходов. При этом накануне 1 456 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, общее количество выздоровевших увеличилось до 183 640.

По словам Ларисы Кравцовой, в Москве за все время сделано свыше 6.5 миллионов тестов, помимо этого, по-прежнему можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

Она также напомнила, что на сегодняшний день большинство медучреждений вернулись к плановому приему пациентов. Для больных с коронавирусов в круглосуточном режиме работают 11 КТ-центов, где можно диагностировать пневмонию, сделать ЭКГ, сдать кровь и анализы на новый вирус, а также получить консультацию специалистов и необходимые лекарства.