Психолог объяснила, какие ошибки нельзя допускать при воспитании мальчика

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4 августа 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Психолог Александра Кондрахина объяснила, какие ошибки можно допустить при воспитании мальчика. Она подчеркнула, что если родители не позволяют ребенку плакать, грустить или печалиться, не обнимают и как результат – у ребенка отсутствует понимание своих эмоций.

Специалист отмечает, что отсутствие понимания своих эмоций может привести формированию устойчивой черте личности — алекситимии (затруднения в передаче, словесном описании своего состояния), что в дальнейшем вызовет психосоматические нарушения.