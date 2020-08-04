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Психолог объяснила, какие ошибки нельзя допускать при воспитании мальчика

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Психолог объяснила, какие ошибки нельзя допускать при воспитании мальчика
фото: pixabey

Психолог Александра Кондрахина объяснила, какие ошибки можно допустить при воспитании мальчика. Она подчеркнула, что если родители не позволяют ребенку плакать, грустить или печалиться, не обнимают и как результат – у ребенка отсутствует понимание своих эмоций. 

Специалист отмечает, что отсутствие понимания своих эмоций может привести формированию устойчивой черте личности — алекситимии (затруднения в передаче, словесном описании своего состояния), что в дальнейшем  вызовет психосоматические нарушения.

ЕСт

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