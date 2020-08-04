«Быть добру на Бору!»: Никита Джигурда выступил в Нижегородской области возле памятника Сталину

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Никита Джигурда в г. Бор

В июне текущего года в г. Бор Нижегородской области торжественно открыли памятник Иосифу Сталину. Его открыл местный коммунист Алексей Зоров на частной территории, после чего власть лишилась покоя, всячески пытаясь избавиться от памятника. Для его сохранения пришлось оформить статус «садово-парковой скульптуры», но и в качестве «садово-паркового» товарищ Сталин продолжал напрягать чиновников…

2 августа, в День ВДВ, в поддержку Алексея Зорова и сквера Сталина в Бор прибыл известный артист Никита Джигурда. Таким образом, в сквере состоялись «сталинско-народные гуляния», в которых приняли участие сотни горожан. Местная власть была вынуждена воспринять приезд Никиты Джигурды как свершившийся факт и смириться с ним, поэтому приняла мудрое решение: не препятствовать проведению мероприятия. О том, что происходило в прошедшие выходные на Бору, рассказывает участник «сталинского сейшена» секретарь ЦК ОКП Дарья Митина.

Никита Джигурда прибыл в сквер Сталина

…Итак, на три часа дня воскресенья мы пригласили нижегородцев и борчан в сквер И.В. Сталина на Бору, который появился благодаря первому секретарю Борского райкома РКСМ и КПРФ Алексею Зорову, с которым мы дружим и работаем вместе в комдвижении 25 лет. В 1995 году Алексей, тогда ещё рабочий Борского стекольного завода, пришел к нам почему-то в шинели и заявил, что хочет создать организацию РКСМ на Бору. Установить в родном городе памятник Сталину было его давней мечтой, но официальным образом это сделать не удавалось: городская администрация 20 лет лежала костьми и посылала инициатора монумента на хутор бабочек ловить. Недавно Зоров выкупил участок земли в центре города (метров 150 от канатной дороги - главной местной туристической достопримечательности), заказал памятник в полный рост с надписью на постаменте «Иосифу Виссарионовичу Сталину, Генералиссимусу Советского Союза 1879-1953», и полтора месяца назад его торжественно открыл при большом скоплении горожан. Получился скверик, рядом поставили лавочки, и осталась основная часть участка, на которой Зоров хочет сделать музей Сталина.

Никита Джигурда и Алексей Зоров

С момента открытия сквера Сталина у Зорова начались проблемы. Жалобы на него одновременно накатала и полиция, и Росгвардия, и райадминистрация. Начали таскать на «беседы», составлять протоколы, предлагать демонтировать памятник «по-хорошему». В протоколах памятник Сталину значился как «садово-парковая скульптура». Садовый гномик такой, да. Ходить на беседы Зоров откровенно задолбался (как ни позвонишь ему из Москвы - «Я в полиции, показания даю!», «Я в администрации, на беседе!»), а имя скульптора вообще приходится держать втайне, поскольку им тоже живейшим образом интересуются.

Мы - я, Никита Джигурда и журналист «АН» Оксана Шкода - приехали поддержать Зорова, а заодно: 1) отпраздновать день ВДВ 2) почтить память Сталина 3) отметить наши с Алексеем дни рождения вместе (у Зорова он через 9 дней, у меня - через 12) и просто пообщаться с людьми. Джигурда присовокупил к этому ещё языческий День Перуна и праздник святого Илии Пророка - на ехидные вопросы сетевых скептиков, как сочетаются языческий, православный, армейский и коммунистический символы, Никита Джигурда отвечал: «Прекрасно сочетаются. XXI век - век синтеза!»

XXI век - век синтеза

Выехали мы на сутки раньше, иначе бы на границе области нас «встречали» - было указание нас задерживать. Власти откровенно «прососали» наш приезд, а когда очухались, то «наружка» сопровождала нас оба дня, за исключением тех моментов, когда удавалось от неё уходить. Накануне выезда позвонил Никита Джигурда, спросил, есть ли у нас томик Сталина. Мы ответили, что есть, но за ним нужно ехать на дачу. «Не проблема, - ответил Джигурда, - достану!». На фото, где мы стоим около нашей гостиницы «Магеллан Хауз», у меня в руке 5-й том сочинений И.В. Сталина издания 1954-го года, который Никита Борисович нашёл и привез с собой.

С томом сочинений Сталина

Народ начал собираться в скверике за час до торжественного собрания. Когда мы приехали, скверик уже был заполнен, и народ толпился снаружи заборчика, перекрыв дорогу, облепил пригорочки, заполонил улицы. Жители окрестных домов высыпали на балконы, высунулись из окон. «Белым счётчиком» мы не пользуемся, но побывало у нас несколько сотен человек (до тысячи, если считать приходивших в разное время). Пришли и отметившие праздник ВДВ-шники в тельняшках, голубых беретах и завёрнутые во флаги, отстояли несколько часов на ногах.

Боровчане в сквере Сталина

Мы рассчитывали на полчаса речей, потом на часовой концерт Никиты, и ещё час - на фото/автограф общение. Но не тут-то было! В общей сложности мы провели в скверике 4,5 часа. Надо отдать должное областным и районным властям: при том, что мы их в своих выступлениях критиковали и подвергали остракизму, никаких попыток разогнать наше мероприятие или помешать ему не было, хотя народ перекрыл автомобильную дорогу и всячески «мешал проезду и проходу граждан». В Москве ничего подобного мы бы собрать не могли. Как нам потом сообщили местные жители, на митинге присутствовал начальник местной полиции (в штатском), начальник местной госбезопасности и несколько оперативников, тоже в штатском. Никаких помех нашему политическому мероприятию они не создавали, а, наоборот, в одной острой ситуации даже помогли.

На выступление Джигурды пришли сотни людей

На выступлении не было ни одного человека в маске, причём, люди постоянно это сами подчёркивали («Мы не рабы», «На нас намордник не наденешь», «Мы по квартирам не сидели»). Под конец действа нашли-таки одну девушку в маске: на маске была надпись «Путина в отставку!», так что, надета она была явно не с профилактическими целями, а с агитационными.

Безмасочники, за исключением «антипутинки»

Открыл собрание второй секретарь Борского комсомола Михаил Малышев, передавший слово виновнику торжества - Алексею Зорову. Алексей кратко рассказал историю появления памятника и отметил, что борчане и нижегородцы - народ самостоятельный, с чёткой гражданской позицией и «по кельям» сидеть не собираются. Проанонсировал строительство музея Сталина и передал слово мне. Я рассказала собравшимся и о Сталине, и об отношении к нему в России, и о результатах соцопросов, попросила у народа поддержать замечательную инициативу Зорова, устроившего в центре города новое место для народных гуляний - мемориальный комплекс и Гайд-парк в одном лице. Сказала о том, что по-хорошему борчанам завидую: москвичи, увы, в своём городе давно уже не хозяева. Самые горячие аплодисменты вызвал мой пассаж о том, что власти бессовестно манипулируют «карантином», пользуясь им для ужесточения полицейских мер, чтобы народ сидел и «не петюкал».

Дарья Митина

После меня нижегородский молодой бард Павел Милютин спел под гитару две собственные песни (пел, кстати, замечательно, и песни отличные), одна из них - «Кем ты был?» - о Сталине. После этого начался двухчасовой «джигурдёж», который сложно описать обычными словами.

Сначала Никита Джигурда задвинул апологетическую речугу о Сталине - мудром, родном и любимом, спасшем страну и весь мир от коричневой чумы. Потом открыл тот самый томик Сталина и зачитал несколько отрывков из доклада Сталина о национальных моментах в партийном и государственном строительстве на 12-м съезде РКП (б) в 1923 году: «Есть два способа управления страной: один способ, когда аппарат «упрощен» и во главе его сидит, скажем, группа или один человек, у которого есть руки и глаза на местах в виде губернаторов. Это очень простая форма управления, причём, глава, управляя страной, получает те сведения, которые могут быть получены от губернаторов, и глава утешает себя надеждой, что он честно и правильно управляет. Потом возникают трения, трения переходят в конфликты, конфликты - в восстания. Потом восстания подавляются. Такая система управления - не наша система, к тому же, она слишком дорога, хотя и проста. Но есть и другая система управления, советская система. Мы в Советской стране осуществляем другую систему управления, ту систему управления, которая даёт возможность предугадывать все изменения до точности, все обстоятельства и среди крестьян, и среди националов, и среди так называемых «инородцев», и среди русских, чтобы в системе высших органов был ряд барометров, угадывающих всякое изменение, учитывающих и предупреждающих и басмаческое движение,70 и бандитское, и Кронштадт, и всякую возможную бурю и невзгоды. Это есть советская система управления. Она потому называется Советской властью, народной властью, что, опираясь на самые низы, она раньше всех улавливает всякое изменение, принимает соответствующие меры и исправляет линию вовремя, если она искривилась, - сама себя критикует и исправляет линию. Эта система управления есть советская система, и она требует, чтобы в системе высших органов у нас были органы, отражающие национальные нужды и потребности без остатка».

Никита Джигурда, сквер Сталина

После этого Никита Джигурда толкнул абсолютно ковид-диссидентскую речь о пандемии, отметив, что от онкологии и сердечнососудистых заболеваний умирает гораздо больше, но мировой капитализм решил воспользоваться оказией и устроить всему миру «кузькину мать», чтобы посадить людей на цепь и купировать массовое социальное недовольство.

Вместо запланированного часа Джигурда пел два часа. Несколько песен под гитару, остальные - под «минусовку». И песни Высоцкого, и «Товарищ Сталин», и собственные песни, и разные другие - военные, лирические, любовные, патриотические, детские… Пел «Священную войну».

Песня «Товарищ Сталин», исполняет Никита Джигурда

И ещё, как написала пресса, «Джигурда спел одну непристойную песню». Мы голову себе сломали, что за неприличная песня имелась в виду, а потом нас осенило: местный журналист счёл таковой песню «Вечерний мудозвон» - про В. Соловьёва, которую, точно так же, как и всё остальное, вместе с солистом пели сотни собравшихся.

Фотокадры выступления Никиты Джигурды

Не обошлось без эксцессов. Как раз во время исполнения Никитой песни Высоцкого «О друге» в толпе началась драка. Народ пытался скрутить, при этом безжалостно мутузя, высоченного красномордого амбала. Я сначала решила, что пришёл пьяный и начал задираться, но от мужика алкоголем не пахло. Провокатор? Скрутить его помог как раз начальник местной полиции, после чего мужика вытащили за заборчик, при этом продолжая бить ногами и всем, чем ни попадя. Джигурда быстро сориентировался, остановил драку, не выпуская при этом из рук микрофон, распевая «Значит, рядом с тобой - чужой, ты его не брани - гони...»

Полицейские уводят провокатора

Потом выяснилось, что красномордый - бывший районный начальничек, после работы в администрации сразу ставший владельцем компании-застройщика, которая сейчас активно добивается разрешения на застройку красивейшей волжской поймы под коттеджное строительство. Всеобщий любимец, в общем. Огрёб, и поделом: почувствовал на себе всю силу народной любви!

После концерта майку и пиджак Джигурды пришлось реально выжимать, в машину их засунули как две совершенно мокрые тряпки. Поразилась даже не тому, как он работает (просто батарейка «Энерджайзер»), а тому, как он относится к людям, и как люди к нему.

Боровчане не отходили от Джигурды ни на шаг

Концерт закончился, но народ не расходился ещё два часа. Фотографировались, брали автографы, брали интервью у Джигурды и у меня, делали селфи, просили у Джигурды советов обо всём на свете, от замужества и приворота до наслания порчи на районное начальство (ну, точно Церковь святого Джигурды!). Местный канал «Твой Бор-ТВ» попросил Никиту записать заставку-джингл для канала, что было незамедлительно и проделано.

Селфи, автографы, интервью продолжались более двух часов

Ко мне потянулись местные журналисты, профсоюзники и КПРФ-ники, обычные жители окрестных домов - тоже спрашивать обо всём на свете. Первый по популярности вопрос был «Когда уйдет Путин?» (видимо, думали, что я это знаю), второй - «Когда уйдет Зюганов?», третий - «Когда отпустят Платошкина?» Дала несколько осмысленных интервью местной профсоюзной и демократической прессе.

От редакции. В целом Никита Джигурда произвёл на нижегородской земле настоящий фурор, и ожидаемо был снова приглашён в гости. Общение с горожанами продолжалось до позднего вечера в одном из самых шикарных заведений - этно-кафе «Джайляу». Кстати, в Бору артист анонсировал своё участие в съёмках артхаусного кино, где он снимется в роли Иосифа Сталина. Так что, как говорится, не прощаемся: продолжение следует!..