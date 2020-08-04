Волонтеры культуры стали участниками экспедиции по сохранению деревянного зодчества в Карелии

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4 августа 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Первая команда добровольцев отправилась в экспедицию по сохранению объектов деревянного зодчества Карелии. В регионе также запланировано еще две подобные акции, которые станут уникальным событием программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди».

«Подобные мероприятия направлены на сохранение памятников деревянного зодчества в Карелии и других регионах России. В экспедициях примут участие добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Тамбова и многих других городов России.

Волонтеры посетят экскурсии и мастер-классы, а также пообщаются с хранителями музея-заповедника «Кижи» и экспертами Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В.С. Рахманова» – объяснила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Для участников первой экспедиции этого сезона дорога до деревни Леликово в Карелии стала увлекательным путешествием по России. Сначала добровольцы добрались из Москвы до Петрозаводска на поезде, далее в Медвежьегорский район – на автобусе. Финальным этапом стала поездка по Онежскому озеру на моторных лодках до острова, на котором находится деревянная шатровая церковь Иоанна Предтечи конца 19 века. Долгое время храм был в запустении и только в 90-х годах, при непосредственном участии местных жителей, храм стал постепенно возрождаться. Ольга Ярилова отметила, что усилиями волонтеров в этом году удастся сделать еще один шаг на пути восстановления этого объекта культурного наследия и преобразить прилегающие к нему территории.

Основными задачами экспедиции станут покос травы и удаление растений, дезинфекция строительных материалов и элементов конструкции объектов, участие в изготовлении строительных лесов, а также выполнение прочих работ, не требующих специальных профессиональных умений и навыков.

Экспедиции, направленные на сохранение шедевров русского деревянного зодчества, также пройдут до конца года в Санкт-Петербурге, Якутии, Московской, Рязанской и Тверской областях.