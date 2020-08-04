В Краснодаре завершается первый этап строительства дублера Яблоновского моста

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4 августа 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первый этап строительства дублера Яблоновского моста в Краснодаре подходит к завершению. Работы идут по графику, они завершены почти на 80 процентов, сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый Яблоновский мост соединит столицу Кубани с поселком Яблоновским в Адыгее. Он заменит действующий двухполосный мостовой переход через реку Кубань, который не справляется с высоким трафиком. Приступить к сооружению дублера Яблоновского моста удалось благодаря активной позиции губернатора Вениамина Кондратьева и включению объекта в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с софинансированием из федерального бюджета.

Новый Яблоновский мост будет уникальным инженерно-техническим сооружением, его протяженность составит 1,1 км, включая длину самого моста (478 метров) и съездов в обе стороны. Мост будет четырехполосным, с пешеходным тротуаром и велосипедной дорожкой. Он станет продолжением улицы Захарова в Краснодаре. Общая стоимость объекта превышает 5 млрд рублей.

В октябре 2019 года кубанское министерство транспорта и дорожного хозяйства заключило контракт с подрядной организацией на общую сумму 511,8 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – конец этого года.

– Уже порядка 79 процентов работ по контракту выполнено. Проведены подготовительные работы, установлены три опоры с 62 сваями на левом берегу реки Кубань из семи необходимых, перестроено 337 метров газопровода – 77 процентов от необходимого. Близится к завершению устройство фундаментов армогрунтовых подпорных стен и специальных вспомогательных сооружений для монтажа пролетного строения, – рассказали в ведомстве.

Строительство идет в три смены силами более ста человек. Задействовано 15 единиц тяжелой специализированной техники и 10 единиц малой механизации.