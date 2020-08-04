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Врач рассказала, почему следует отдать предпочтение овощным смузи

, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Врач рассказала, почему следует отдать предпочтение овощным смузи
фото: pixabey

Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует отказаться от фруктовых смузи людям, которые склонны к набору лишнего веса.

По словам врача, людям с нарушениями углеводного обмена и склонным к набору лишнего веса желательно есть фрукты цельными, тщательно пережевывая их и употребляя таковые не более 400 граммов в сутки. 

Также диетолог советует обратить внимание на овощные смузи с добавлением салатных листьев, потому как именно в составе этих продуктов можно получить не только витамины и минералы, полезную клетчатку, но и щелочные эквиваленты. 

ЕСт

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