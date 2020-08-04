Врач объяснил, чем может быть опасен шум в ушах

Врач-эндокринолог Михаил Заботин объяснил, чем может быть опасен шум в ушах. По его словам, это может говорить о последствиях черепно-мозговой травмы или опухоли головного мозга. Также шум в ушах может свидетельствовать об остеохондрозе.
Эндокринолог подчеркнул, что необходимо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, сохранять позитивный настрой и минимум раз в год проходить диспансеризацию.
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