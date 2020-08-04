Начальный этап строительства нового Яблоновского моста подходит к концу

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4 августа 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что первый этап реконструкции Яблоновского моста, соединяющего столицу субъекта и Тахтамукайский район Адыгеи, завершена на 79%: «Установлены три опоры с 62 сваями на левом берегу реки Кубань из семи необходимых, перестроено 337 метров газопровода – 77% от необходимого», - сообщили там. Его финансирование ведется из бюджета не только региона, но и их федерального.

Новый мост будет представлять собой автомобильную дорогу с двумя полосами в оба направления, тротуарами и велодорожками. Он станет продолжением краснодарской улицы Захарова, а его протяженность составит 478 метров. Работы ведутся в три смены, усилиями более ста человек и спецтехники.

Стоимость проекта составляет более 5 млрд рублей. Осенью 2019 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани заключило контракт с подрядной организацией на общую сумму 511,8 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить к концу нынешнего года.

Пресс-служба краевой администрации напоминает, что на протяжении двух лет нацпроекты по ремонту и реконструкции дорог в Сочи, Краснодаре и Новороссийске заканчиваются раньше срока. В общей сложности за этот период было отремонтировано более 180 км автодорог на сумму 3,38 млрд рублей.