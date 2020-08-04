МЧС: уровень воды в Амуре будет подниматься

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4 августа 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Общий объем уровня воды в Амуре может составить 0,3-0,8 м, в некоторых местах ожидается выход воды на пойму.

Из-за осадков в некоторых южных районах отмечается переувлажнение почвы.

Утром 4 августа уровень воды в Амуре достиг показателя 81 см, прибавив тем самым дециметр. В ближайшие пару суток специалисты прогнозируют дальнейшее поднятие уровня воды. Предполагается, что вода прибавит еще 30-40 см.

Воды реки Урми в Хабаровском районе у поселка Кукан уровень воды составил 769 см, прибавив 8 см за 24 часа. Но гидрологи призывают готовиться к более сильному подъему. Вода может достичь отметки 800-850 см. Напомним, что 850 см – это отметка неблагоприятного явления.

Интенсивные подъемы зарегистрированы на реках Бурея, Тырма и Кур. Сейчас на этих реках пойма затоплена на 0,9 м.

На сегодняшний день на водных объектах региона не зарегистрировано опасных неблагоприятных гидрологических явлений.