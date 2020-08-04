В Нижнем Новгороде в прессовом цехе произошел пожар

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4 августа 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

В Нижнем Новгороде пожар возник в прессовом цехе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Нижегородской области. Инцидент произошел на проспекте Ленина, в результате возгорания пострадавших нет.

Пожар был локализован по московскому времени на площади 50 квадратных метров. Спустя 22 минут последствия возгорания были ликвидированы. Для тушения были задействованы 30 человек и восемь единиц техники.