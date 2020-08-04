В России сократилось число студентов платных вузов
4 августа 2020, 16:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Согласно данным Минобрнауки, число студентов платных вузов в России за пять лет сократилось более чем в два раза. В 2019 году оно составляло 332 тысячи, тогда как в 2014 году — 803,5 тысячи.
Наибольшее количество учащихся коммерческих вузов отмечается в Москве (141,2 тысячи), Санкт-Петербурге (21 тысяча) и Татарстане (20,5 тысячи). В пятёрку регионов попали также Омская область (14,6 тысячи) и Московская область (12,6 тысячи).
"Численность выпускников падает, бюджетные места в вузах не сокращаются, и все сколько-нибудь успешные дети вполне могут поступить на бюджетные места в государственные вузы. Это очень сильно связано с числом бюджетных мест", - рассказал экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.