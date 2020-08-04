В России сократилось число студентов платных вузов

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4 августа 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Согласно данным Минобрнауки, число студентов платных вузов в России за пять лет сократилось более чем в два раза. В 2019 году оно составляло 332 тысячи, тогда как в 2014 году — 803,5 тысячи.

Наибольшее количество учащихся коммерческих вузов отмечается в Москве (141,2 тысячи), Санкт-Петербурге (21 тысяча) и Татарстане (20,5 тысячи). В пятёрку регионов попали также Омская область (14,6 тысячи) и Московская область (12,6 тысячи).

"Численность выпускников падает, бюджетные места в вузах не сокращаются, и все сколько-нибудь успешные дети вполне могут поступить на бюджетные места в государственные вузы. Это очень сильно связано с числом бюджетных мест", - рассказал экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов.