Участников «Что? Где? Когда?» обвиняют в многолетних домогательствах к школьницам

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4 августа 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Издание «Медуза» провело расследование, которое касается фактов сексуальных домогательств игроков и тренеров клуба «Что? Где? Когда?» к подросткам. «Медуза» выяснила, что в разные годы подростки пытались свидетельствовать против школьных тренеров и знатоков из разных городов страны.

В 2006 году Анна училась в 10-м классе и играла в детской команде «Что? Где? Когда?» (ЧГК). Очередной турнир проходил в Калининграде, и в перерывах между раундами школьники фотографировались со знатоками. На турнире присутствовал Александр Друзь. Для школьницы это событие оказалось неоднозначным.

«Мы же смотрели все сезоны игры по телевизору, эти люди были кумирами. Сначала Друзь обнял меня за талию, но в какой-то момент его рука поднялась выше и оказалась в районе груди. И он пошутил что-то пошлое - не могу даже вспомнить, что именно, но осадок остался мерзкий. Я больше никогда с таким не сталкивалась - ни до, ни после. Это было неприятное открытие», - рассказала Анна.

Виктория Маяковская утверждает, что в 2014 году с ней при участии Александра Друзя произошла подобная история. На тот момент ей было17 лет, и она была организатором студенческого мероприятия.

«Я справа от него, девочка Маша слева. Его руки у нас четко на ягодицах. Доказательств у меня нет, но есть воспоминания в копилку. Мы встали - и сначала он нас обнял нормально, за талию, а потом, когда фотограф начал обратный отсчет, спустил руку, прижал посильнее - и отпустил. И сразу же ушел. Мы с Машей переглядываемся - и я понимаю, что с ее стороны то же самое случилось», - вспоминает Виктория.

«Сексистский фон вообще был нормой для турниров и тусовок, - вспоминает свой опыт игр в ЧГК правозащитница Варя Михайлова. - Был на каком-то турнире вопрос по картине Магритта «Коллективное изобретение» - там на берегу лежит русалка, у которой нижняя часть тела от женщины, а верхняя - от рыбы. Вопрос был сформулирован в духе «Магритт изобразил идеальную женщину» - и понятно, что подразумевалось: с ней можно вступать в половой контакт, но при этом она молчит».

Известно, что именно Александр Друзь больше десяти лет возглавлял комиссию по этике международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК). В то же время, по информации «Медузы», в период с 2006 по 2017 год, сексуальным домогательствам подвергались несовершеннолетние игроки многих школьных команд: в разные годы они пытались свидетельствовать против шести тренеров и знатоков из Петербурга, Ижевска, Казани и Перми.

Отношения пермского тренера кружка ЧГК с девятиклассником ранее уже описывались в публикации издания 59.ru. «Когда все начиналось, ему 14-15 было», — прокомментировал знаток «Медузе» и признался, что разницы в возрасте он на тот момент не ощущал. Тренеру было около 30 лет. Отношения с мальчиком начались у него в конце 1990-х и продолжались больше десяти лет.

«Моя ситуация была человеческой, романтичной. Все было очень бурно. Знаете, как отношения Верлена и Рембо? Мы чем-то их напоминали», - рассказал интеллектуал, сославшись на историю отношений поэтов, которая началась, когда Рембо было 17, а Верлену - 27, и была наполнена ссорами и примирениями, а закончилась перестрелкой и тюремным сроком для Верлена. Чтобы заставить школьника ревновать, тренер ЧГК заводил и другие отношения с подростками. В последний раз это случилось в 2006 году, когда он руководил отделом интеллектуального развития в городском Центре детского творчества. Около 10 лет мужчина с детьми уже не работает.

Бывший игрок школьной команды ЧГК Юлия Меланина рассказала в посте «ВКонтакте» про еще одного пермского тренера. По ее словам, на совместных выездах на турниры он мог «врываться в комнату рано утром и сдергивать одеяла со спящих» школьниц.

«На один из выездов я взяла нетбук… чтобы можно было читать вопросы с нормального экрана, а не с телефона. Вернувшись домой, я обнаружила на рабочем столе папку, которой раньше не было. В ней содержались фотографии спящих девочек, сделанные на выезде. Видимо, кто-то забыл удалить, после того как перекидывал их с телефона на флешку», - вспоминает девушка.

В 2019 году издание «Площадь свободы» опубликовало расследование о казанском тренере Айрате Мухарлямове. В домогательствах и попытке изнасилования его обвинили семь девушек, которым на момент публикации еще не исполнилось 18. В издании представлен эпизод, когда Мухарлямов предлагает 15-летней блок сигарет в обмен на секс. Еще в одном эпизоде рассказывается, как тренер орально изнасиловал другую 15-летнюю подопечную. На турнире в Саранске в 2016 году Мухарлямов принуждал 14-летнюю школьницу к сексу втроем с ним и тренером ЧГК из Ижевска.

В июле этого года в сексуальных домогательствах к школьницам обвинили двукратного обладателя «Хрустальной совы», тренера ЧГК из Петербурга Михаила Скипского. Девушки утверждают, что знаток домогался или состоял в сексуальных отношениях с несколькими десятками школьниц разного возраста.

«Скипский трогал, лапал, задевал девочек руками на турнирах. Я знаю людей, которые, будучи несовершеннолетними, состояли с ним в отношениях. Все знали. Такая странная история: есть куча хороших взрослых людей - и есть какой-то жалкий Скипский, и куча людей ничего не способна ему противопоставить, потому что «это только шутки, это дети говорят», - рассказывает бывший игрок Софья Любарова.

Руководство ЧГК, по сути, не комментирует обвинения против школьных тренеров.

«Это было 10 с лишним лет назад? Почему она решила сейчас вспомнить? Она хайпануть решила?» - ответил генеральный продюсер «Игры-ТВ» и президент МАК ЧГК Андрей Козлов на вопросы журналистов о Михаиле Скипском.

По информации ««Медузы», всем игрокам элитарного клуба, участвующим в съемках передачи, комментировать сексуальные скандалы в движении запрещено.