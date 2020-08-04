В Челябинской области ищут специалистов на обучение по президентской программе
4 августа 2020, 15:51[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Конкурсный отбор проводит правительство Челябинской области, победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» дает приоритетное право включения в региональную квоту без конкурсных испытаний.
Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, обучение специалистов проводится по двум типам образовательных программ: это базовые образовательные программы (тип В - basic)и проектно-ориентированные образовательные программы (тип А — advanced). Расходы на обучение будут финансироваться из федерального и регионального бюджетов (66%), оставшуюся сумму оплачивает предприятие, направившее специалиста, или сам специалист. Стоимость программы по типу В составит 60 тысяч рублей, по типу А — 100-110 тысяч рублей.
Более подробно об условиях обучения можно прочесть на сайте правительства Челябинской области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.