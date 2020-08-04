В Челябинской области ищут специалистов на обучение по президентской программе

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4 августа 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Конкурсный отбор проводит правительство Челябинской области, победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» дает приоритетное право включения в региональную квоту без конкурсных испытаний.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, обучение специалистов проводится по двум типам образовательных программ: это базовые образовательные программы (тип В - basic) и проектно-ориентированные образовательные программы (тип А — advanced). Расходы на обучение будут финансироваться из федерального и регионального бюджетов (66%), оставшуюся сумму оплачивает предприятие, направившее специалиста, или сам специалист. Стоимость программы по типу В составит 60 тысяч рублей, по типу А — 100-110 тысяч рублей.

Более подробно об условиях обучения можно прочесть на сайте правительства Челябинской области.