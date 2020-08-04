«Краснодар Водоканал» продолжает реконструкцию главного комплекса очистных сооружений

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4 августа 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет реконструкцию самого крупного комплекса очистных сооружений канализации № 2 (ОСК-2) в районе станицы Елизаветинской. В результате модернизации улучшится качество очистки сточных вод, а мощность сооружений увеличится почти вдвое.

В выездном совещании на реконструируемом объекте приняли участие глава города Евгений Первышов, генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко и заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

«Это самый крупный комплекс, который принимает стоки со всех частей города. Работать он начал еще в 1982 году. С тех пор серьезных капиталовложений в его реконструкцию не было, а Краснодар в это время вырос кратно. К 2024 году мощность очистных сооружений увеличится почти вдвое, серьезно улучшится и качество очистки сточных вод», – рассказал Евгений Первышов.

Начатую в 2018-м реконструкцию ОСК-2 планируется завершить к 2024 году. Она направлена на повышение надежности систем водоотведения, улучшение экологической обстановки и развитие коммунальной инфраструктуры города. Производительность насосных агрегатов будет автоматически регулироваться в зависимости от количества поступающих стоков, что значительно повысит её энергоэффективность.

Как рассказал Дмитрий Павлюченко, все этапы модернизации пройдут без остановки работы комплекса. Сегодня уже завершено строительство площадки для складирования осадка, выполнен монтаж семи шандоров. Продолжается реконструкция приемной камеры и главной канализационной станции, предназначенной для подъема на ОСК-2 стоков, поступающих из всех районов города. Параллельно идут демонтажные и ремонтные работы в грабельном отделении, машинном зале, помещениях персонала. Начаты подготовительные работы к монтажу насосных агрегатов.

На втором этапе будет возведена трансформаторная подстанция, обеспечивающая электроэнергией всю насосную станцию, заменены подводящие и отводящие инженерные коммуникации, запорно-регулирующая арматура, грузоподъемные механизмы. Также будут приведены в соответствие с требованиями норм и правил строительные и ограждающие конструкции здания.

Кроме того, стартовали организационные работы по выводу из эксплуатации половины главной насосной станции. Это необходимо для проведения строительно-монтажных работ на действующем сооружении.

Головной комплекс очистных сооружений построен и введен в эксплуатацию в 1982 г., он расположен в районе ст. Елизаветинской на территории в 35 га. Это первые масштабные работы по модернизации с момента ввода в эксплуатацию. Его фактическая производительность составляет 150-160 тыс. м3 воды в сутки. После реконструкции мощность сооружений составит 275 тыс. м3 воды в сутки.