Заместитель мэра Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса

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4 августа 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: aleksandrkilgankin

Заместитель главы Горячего Ключа Николай Батманов скончался в больнице, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Информацию о смерти своего заместителя подтвердил мэр Горячего Ключа Александр Кильганкин

– Трагическая новость сегодня потрясла нас всех. Скончался наш коллега, мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года, – написал Александр Кильганкин в своем Instagram.



Мэр Горячего Ключа также сообщил, что Николай Дмитриевич Батманов проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. Несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось, болезнь оказалась сильнее.



– Нет слов, чтобы выразить боль этой утраты. Николай Дмитриевич был умным, добрым человеком, профессионалом своего дела, всегда мог подставить плечо. Не верится, что его больше нет с нами, – написал глава Горячего Ключа.



Александр Кильганкин выразил соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Николае Дмитриевиче Батманове сохранится в сердцах жителей города, написал глава Горячего Ключа.