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Пять магазинов закрыли в Москве из-за игнорирования масочного режима

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пять магазинов закрыли в Москве из-за игнорирования масочного режима
Фото: соцсети

Работа пяти магазинов приостановлена из-за нарушений масочного режима в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

«Работа пяти предприятий торговли в столице приостановлена из-за нарушений масочного режима: магазин «Пятерочка», расположенный по адресу 4-й квартал Капотня, д. 3; магазин «Перекресток», ул. Туристская, д. 13, корп. 2; магазин «Продукты», Каширское шоссе, д. 26, корп. 3; магазин «Орехи-сухофрукты», ул. Горчакова, д. 11; и магазин «Ярче», проспект Вернадского, д. 62», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее была приостановлена работа двух магазинов «Пятерочка» на востоке Москвы из-за нарушений, связанных с несоблюдением масочного режима.

ГБ

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