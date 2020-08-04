Потерял бизнес и объявил голодовку: бизнесмена из Югры срочно госпитализируют

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4 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

Фото: Znak.com

В Югре уже три недели голодает отец многодетной семьи — предприниматель из поселка Селиярово Ханты-Мансийского района Евгений Коныгин. Из-за ограничений, принятых в регионе в связи с пандемией коронавируса, он потерял свой небольшой бизнес, благодаря которому содержал семью. На просьбу оказать господдержку чиновники не реагируют, а саму акцию все это время игнорируют.

По словам жены предпринимателя, состояние мужа сильно ухудшилось, врач рекомендовал госпитализацию. Сейчас Коныгин ждет вертолет санавиации, который должен доставить мужчину в Ханты-Мансийск. К предпринимателю приехал глава Ханты-Мансийского района Уинилл Минулин. По словам Елены Коныгиной, после огласки в СМИ предпринимателю начали поступать сообщения с предложением помощи. Однако фактически чиновники пока ничего не сделали для его поддержки, поэтому Коныгин не прекратил голодовку, которую держит с 5 июля.

Евгений был владельцем магазина хозтоваров. В разгар пандемии власти региона объявили и режим повышенной готовности, закрыв все магазины, кроме продовольственных. И бизнес встал. По словам бизнесмена, за эти четыре месяца он неоднократно обращался к властям с просьбой помочь ему в данной трудной жизненной ситуации. В первую очередь выделить поддержку в виде льготного кредита на бизнес. Но каждый раз получал отказ.

«Я предлагал свой магазин перепрофилировать. Готов был заключить договор с Сургутским мясокомбинатом. Но мне нужно было подготовить здание. Денег на это у меня уже не было, потому что все накопления были потрачены на еду. Второе предложение — открыть секцию горных лыж и тренажерный зал. Сам я занимался лыжами и веду спортивный образ жизни, понимаю, что в поселке есть в этом потребность. Но глава района мне отказал, сказав, что это сейчас не перспективно. На мой вопрос, на что же тратятся выделенные на поддержку малого бизнеса властями ХМАО 1,5 млрд рублей, глава ответил, что район на это не получил ни копейки», — рассказывал Евгений журналистам.

В итоге Евгению нечем платить полуторамиллионный кредит, все накопленные средства истрачены за месяцы пандемии. На иждивении у Коныгина трое детей.