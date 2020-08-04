Тотальная газификация Кубани требует перезагрузки отношений Газпрома с жителями

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4 августа 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани требуется перезагрузка отношений краевых структур Газпрома с населением, считает депутат Госдумы Наталья Костенко. В связи с этим, как уточняет депутат Госдумы, на Кубани инициирована серия приемов потребителей края с представителями госкомпании. Первая такая встреча жителей края и газовиков прошла в минувшую пятницу в Армавире.

– С проблемами не только получения доступа к газу, но и эффективного взаимодействия с потребителями представителей газовой монополии ко мне уже давно обращаются избиратели со всех уголков края. Стоит напомнить хотя бы случаи массового принуждения жителей ряда районов к заключению договоров при реорганизации подразделений межрегионгаза, которые вызвали огромный резонанс в крае в 2017г. и закончились предписаниями Прокуратуры и уходом предыдущего руководителя компании. После неоднократного обсуждения данного вопроса с Алексеем Рудневым мы пришли к выводу, что нужен системный подход в этом вопросе. Нужна перезагрузка отношений госкомпании с потребителями. Тем более, что работа с жителями края сейчас будет активизирована в связи с запуском реализации поручения Президента Владимира Путина от 31 мая (ПР-907) о тотальной газификации населения страны до 2024 года, – прокомментировала ситуацию Наталья Костенко.

Как отметила Наталья Костенко, актуальность мероприятий подтвердили жители Восточной и Предгорной зоны (в которую входят город Армавир и шесть соседних районов), где за три дня на прием записались более 60 человек. Из-за ограничений связанных с пандемией принять лично удалось только треть обратившихся. Остальные вопросы взяты на контроль руководством ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и депутатом Госдумы.

Примерно половина заявителей говорили о невозможности присоединения по тем или иным причинам, а другая – о проблемах, возникших из-за отсутствия нормальных коммуникаций с потребителями. Часто людям сложно доказать некорректные назначения платежей, нередки случаи, когда осмотра газового оборудования сотрудником газовой компании ждут всем домом, а он не приходит, возникают сложности и с разъяснением порядка действий граждан по подключению газа поверки счетчиков, замены оборудования, причин отключений газа, да и просто с разъяснением различных вопросов (причин отказа в техприсоединении, перспектив такой возможности, стоимости и так далее). В этой ситуации люди, не найдя понимания в официальной компании, часто становятся жертвами мошенников, которые собирают деньги на подключение и пропадают, либо оформляют газовое имущество на себя и вымогают деньги, не проводя никаких работ.

Много таких вопросов у посетителей приема накопилось и в отношении, например, предыдущего руководителя армавирского подразделения «Газпром межрегионгаз Краснодар», который недавно покинул этот пост.

– Мы видим, что новое руководство межрегионгаза проводит большую внутреннюю работу по наведению порядка в районных подразделениях и повышению качества менеджмента. Но лучше всего о проблемах работы любой компании можно от ее клиентов. В этом году нами запланированы с «Газпром межрегионгаз Краснодар» целый ряд таких замеров общественного мнения (в том числе лично с Алексеем Рудневым), которые позволят и конкретные проблемы граждан решить и вывести качество работы компании на новый уровень – повернуться к людям, что называется, лицом. Нужно актуализировать стандарты работы с клиентами у рядовых сотрудников компании, так как иногда они ведут себя с людьми, как будто сидят в совете директоров ПАО «Газпром», а не в окошке по приему документов в районном отделении межрегионгаза. Рады, что краснодарское руководство компании на это также серьезно настроено. Это позволит более качественно выполнить поручение Президента, – подчеркнула Наталья Костенко.

Также депутат Госдумы Наталья Костенко, представители администрации края, муниципалитетов и газовых компаний (ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и ООО «Газпром трансгаз Краснодар») обсудили первые подходы к реализации поручения Владимира Путина по тотальной газификации населения в регионе. В первую очередь на обсуцждение была вынесена проблема дефицита газа в Восточной и Предгорной экономических зонах, где модернизации требуют три ГРС, некоторые из которых загружены на 300 процентов. Их планируется включить в план модернизации до 2025 года. Участники совещания пришли к выводу, что нужно сократить сроки до 2024 года (согласно планам Президента по газификации) и эффективно просчитать необходимый объем ресурсов, который потребуется территориям не только для газификации населения, но и для развития экономики, заложенного Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

К примеру, на прием записались предприниматели из Курганинского и Отрадненского районов, которые лишены возможности запустить свой бизнес из-за отсутствия возможности подключения. Также участники обсуждения рекомендовали изучить дополнительные возможности для решения проблем Восточной и Предгорной зоны в газе до проведения модернизации ГРС. Так было предложено изучить вопрос запуска трубы, которая была построена в 2006 году, для переброски ресурса с одной ГРС на другую (дефицитную), но так и осталась не востребованной. Ее запуск мог бы уже сегодня помочь снизить остроту в вопросе газификации трех районов из 6 и запустить в них исполнение поручения Президента.