Депутат МГД рассказал как компенсировать причиненный стихийными бедствиями урон автомобилю

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов напомнил о возможности автовладельцев возместить полученный ущерб в случае повреждения транспорта в результате стихийных бедствий. Об этом он сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Нынешний июль в Москве выдался один из самых непогожих в истории, а первая половина лета вообще стала самой дождливой за последние 126 лет. Грозы и шквалистый ветер нередко становились причиной повреждения имущества москвичей, чаще всего - автомобилей. Урон, нанесенный автомобилю упавшим деревом, рекламным щитом, сорванными частями кровли или иной конструкцией, можно компенсировать», - сказал Александр Козлов.

Парламентарий рассказал о страховках, и как они могут покрыть полученный ущерб в случае повреждения транспорта.

«Во-первых, к сожалению, обязательная «автогражданка», то есть полис ОСАГО, в данном случае не поможет - она действует только в том случае, если вы повредили другое транспортное средство во время ДТП», - пояснил депутат.

Он отметил, что автовладельцам, имеющим полис КАСКО, повезло больше: данным видом автострахования предусмотрен риск повреждения или уничтожения автомобиля в результате стихийных бедствий.

«Но нужно иметь в виду важный нюанс: формулировки данного риска у различных автостраховщиков порой заметно отличаются друг от друга. Кто-то четко прописывает страховые случаи, уточняя трактовку возможных событий и даже виды погодных явлений - наводнение, ураган, град и прочее. А другие могут использовать более обтекаемые формулировки, вроде абстрактного «стихийного бедствия» или «опасного природного явления». Понятно, что так остается больше возможностей, чтобы на почти законных основаниях стоимость страховки выплачивать лишь частично или отказаться от выплаты вообще», - отметил парламентарий.

Александр Козлов перечислил перечень обязательных действий для автовладельца, чей транспорт получил урон в результате стихийных бедствий: не изменяя ничего на месте происшествия, тщательно зафиксировать с разных ракурсов все детали, позволяющие по снимкам определить адрес и расположение объектов.

«Затем нужно вызвать на место происшествия представителей официальных органов (это могут быть представители ГИБДД, УМВД или МЧС) для составления протокола и указания причины. Будет весьма дальновидно озаботиться также поиском свидетелей и очевидцев, дополнительными записями с видеорегистраторов или камер наблюдения. Кроме того, надо озаботиться максимально достоверной и юридически грамотно оформленной оценкой нанесенного вреда. Все это пригодится, даже в случае отсутствия КАСКО, ведь ущерб можно попытаться взыскать и с ответственных за состояние деревьев организаций», - добавил парламентарий.

По словам депутата, если речь о многоквартирном доме, где в результате сильного порыва ветра часть кровли упала и повредила машину, то претензии передаются в адрес управляющей организации, а если речь идет о нежилом объекте, то собственнику обслуживающей организации.

«Это же касается заборов, рекламных щитов, баннеров - по принадлежности объектов и конструкций. Как правило, зеленые насаждения входят в зону ответственности муниципалитета либо собственника, если речь идет о частной территории. И если собственник не принимал никаких мер к дереву, которое у него находилось у него в предаварийном состоянии, то он понесет ответственность в полном объеме. После составления претензии в адрес управляющей компании, организации дается месяц на ответ. Как правило, это стандартный срок реагирования», - уточнил Александр Козлов.

Депутат подчеркнул, что если в добровольном порядке не удалось договориться с ответственным за упавшее дерево или отлетевший кусок кровли, нужно обратиться с иском в суд.

«Важное уточнение: в какой-либо компенсации будет отказано, если автомобиль стоял в неположенном месте: под деревьями в парке или сквере, на газоне или тротуаре - то есть в местах, не оборудованных и не предназначенных для парковки автомашин. В данном случае автомобилист сам нарушил правила, подверг опасности свое транспортное средство, поэтому никаких выплат получить будет нельзя», - заключил Александр Козлов.