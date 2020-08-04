В Крыму объявили тендер на «искусственное увеличения осадков для притока воды в водные объекты», но в результате не уверены

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4 августа 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Стоимость «изыскательских работ» власти оценивают в 25 500 000 рублей, но в результате не уверены.

Как сообщает RosTender.info, региональное правительство объявило тендер на «выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты», стоимостью 25,5 миллиона рублей.

Дожди будут вызывать с помощью реагентов, запускаемых с самолета.

Напомним, что в мае 2020 года глава Крыма Сергей АКСЕНОВ уже сообщал о прибытии в Крым специализированного летательного аппарата, однако о его применении информации не было.