В Крыму объявили тендер на «искусственное увеличения осадков для притока воды в водные объекты», но в результате не уверены

Стоимость «изыскательских работ» власти оценивают в 25 500 000 рублей, но в результате не уверены.
Как сообщает RosTender.info, региональное правительство объявило тендер на «выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты», стоимостью 25,5 миллиона рублей.
Дожди будут вызывать с помощью реагентов, запускаемых с самолета.
Напомним, что в мае 2020 года глава Крыма Сергей АКСЕНОВ уже сообщал о прибытии в Крым специализированного летательного аппарата, однако о его применении информации не было.
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