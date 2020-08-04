В Филип Моррис рассказали о деятельности в области устойчивого развития

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4 августа 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

30 июля Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России в третий раз представили Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2019 год. Актуальный документ подготовлен в соответствии со Стандартами глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative Standards, GRI). В нем представлен комплексный обзор социальных мероприятий, инициатив по защите окружающей среды, а также промежуточных результатов бизнес-трансформации, связанной с переходом к производству бездымных продуктов с пониженным риском.

Публикация нефинансовой отчетности становится заметным трендом на российском рынке: действующий в стране бизнес стремится демонстрировать реальный вклад в развитие регионов своего присутствия. Эта тенденция находит свое отражение и в инициативах государственных ведомств: так, в настоящее время подготовленный Минэкономразвития законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» находится на рассмотрении Правительства. После вступления в силу он определит ключевые показатели для измерения эффективности и социальной направленности бизнеса.

Сейчас крупнейшие российские компании координируют деятельность по подготовке отчетов об устойчивом развитии с РСПП, который обеспечивает соответствие таких документов стандартам Глобальной Инициативы по Отчетности (GRI standards), наиболее влиятельной международной платформы, устанавливающей отраслевые показатели эффективности для глобального делового сообщества. 194 участника российского рынка включены в Национальный Регистр нефинансовых отчетов РСПП.

Практика публикации нефинансовой отчетности создает единое пространство для оценки вклада компаний в достижение устойчивого развития бизнеса и экономики. В середине июля в ООН российская делегация представила тематический Добровольный национальный обзор, в который была включена одна из социальных программ ФМИ в России, «СТАТУС: ОНЛАЙН», направленная на повышение компьютерной грамотности. Среди других корпоративных практик, отмеченных в национальном обзоре – проекты ФосАгро, «Сахалин энерджи» и ряда других компаний.

По словам Ашока Рам Мохана, президента аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси, «устойчивое развитие является частью бизнес-стратегии компании в России и сфокусировано на четырех направлениях, лежащих в основе концепции «Будущее без сигаретного дыма»: трансформация бизнеса в сторону альтернативных менее вредных продуктов для совершеннолетних курильщиков, продвижение эффективной работы, вклад в решение социально значимых вопросов и снижение воздействия на окружающую среду».

В основе концепции «бездымного будущего», предложенной ФМИ, находится разработанная компанией электронная система нагревания табака. По итогам 2019 года общее число её совершеннолетних пользователей в России превысило 2,5 миллиона человек, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с 2018 годом. По данным компании, более 70% из этого числа сделали свой выбор в пользу системы, полностью отказавшись от курения сигарет.

«Более 15 лет назад наша компания начала инвестировать серьезные ресурсы в разработку продуктов с научно подтвержденным пониженным риском. Мы видим в этом возможность внести существенный вклад в решение проблемы общественного здоровья. После вывода этого продукта на российский рынок в 2015 году количество совершеннолетних курильщиков, отказывающихся от потребления обычных сигарет неуклонно растет», сообщил Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси.

В соответствии с данными отчета, ФМИ действует в 100 городах страны и владеет двумя фабриками, расположенными в Ленинградской области и Краснодаре. В рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса компания оказала поддержку Ленинградской, Московской, Воронежской, Свердловской и Челябинской областям, Краснодарскому и Пермскому краям, Санкт- Петербургу и Ростову- на-Дону. Основными получателями стали областные Министерства здравоохранения, учебные заведения, волонтерские штабы, а также корпоративные партнеры.

После завершения режима нерабочих дней, введенного для сокращения темпов распространения коронавируса, был принят обсуждавшийся последние несколько лет пакет поправок в антитабачное законодательство, распространяющий ограничения, действующие уже для традиционных табачных продуктов, на альтернативную никотинсодержащую продукцию. В этой связи регуляторный ландшафт может оказать значительное влияние на деловую деятельность табачных компаний и их социальные проекты.

Отвечая на вопрос Аргументов недели, Сергей Слипченко отметил, что деятельность ФМИ в области устойчивого развития не зависит от отраслевой регуляторной специфики: «Мы занимаемся социально-ответственными, волонтерскими и экологическими проектами, потому что таков запрос общества, запрос потребителей, и мы осознаем это. Что касается принятого недавно пакета поправок в антитабачное законодательство, мы безусловно поддерживаем ограничение доступа к любой никотинсодержащей продукции для несовершеннолетних и считаем, что закрепленный понятийный аппарат, а также нормы, связанные с введением беспристрастной оценки медицинского, социально-демографического и экономического воздействия альтернативной никотинсодержащей продукции на общество, позволят сформировать запрос на системный научный диалог, направленный на предоставление лучшей альтернативы совершеннолетним курильщикам, не готовым отказаться совсем от вредной привычки».

Комплексный отчет, подготовленный с учетом международных стандартов, является позитивной практикой для всего сегмента непищевых потребительских продуктов. Общее количество подготовленных его игроками нефинансовых отчетов составляет около 10% от массива документов энергетических и металлургических компаний, лидеров нацрегистра РСПП. Таким образом ФМИ создает пример для отрасли, открыто демонстрируя вклад в развитие регионов присутствия, ставя конкретные цели по увеличению темпов такого развития и привлекая заинтересованные стороны к открытому сотрудничеству в рамках наиболее важных социальных проектов.