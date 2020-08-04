Южноуральским парламентариям предложат ввести налог «на сверхбогатство»

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4 августа 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С такой инициативой выступил председатель Челябинского регионального отделения в ЧРО ВПП «Родина» Сергей Смышляев.

Предложения Смышляева касаются также налоговой политики для самозанятых. По его мнению, введение увеличенного налогового вычета позволит перевести значительную часть теневых доходов в правовое поле. Отметим, что сейчас в Челябинской области почти 17 тысяч самозанятых. Сергей Смышляев предложил ввести вычет по типу вычета НДФЛ, чтобы самозанятый мог вернуть 10% от уплаченного налога. В настоящий момент вычет позволяет уменьшить сумму налоговых взносов на 10 тысяч рублей один раз в жизни.

Политик также предлагает повысить налог доходы для сверхбогатых южноуральцев. Он убежден, что олигархи мало инвестируют в развитие своего края. Налог на свербогатство позволит вернуть часть средств в регион. Так, по его мнению, доходы от 100 млн. до 500 млн. могут облагаться 20% налогом, до 1 млрд. – 25%, а суммы от 1 млрд. рублей – 30% налогом.

По мнению политика, необходимо расширить категорию получателей налоговых выплат для ИП, ведь сейчас максимальное количество льгот получают предприниматели, работающие по общей схеме налогообложения. Ое намерен вынести свои предложения на рассмотрение депутатов регионального парламента, а затем на рассмотрение депутатов Госдумы.