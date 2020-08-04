Незаконные подвесы линий связи на опорах ЛЭП зафиксированы в Горячем Ключе

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4 августа 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили 88 фактов незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Горячего Ключа. Всего с начала 2020 года в зоне ответственности Краснодарских электросетей выявлено более 180 случаев подобных нарушений.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе энергокомпании, в адрес собственника ВОЛС направлено обращение о добровольном демонтаже линии связи либо заключении договора возмездного оказания услуг. Если компания-собственник ВОЛС не выполнит эти требования в установленный по закону срок, незаконный подвес ВОЛС будет демонтирован.

В зоне ответственности Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» в Динском, Северском и Горячеключевском районах Кубани, а также в Тахтамукайском и Теучежском районах Адыгеи продолжается работа по выявлению и пресечению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи на оборудовании компании. С начала 2020 года энергетики выявили более 180 фактов незаконно размещенных ВОЛС. В Адыгейске один из незаконных подвесов уже демонтирован. В ближайшее время будут демонтированы остальные.

В энергокомпании напоминают, что волоконно-оптические линии, размещенные без согласования с энергетиками, затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Кроме того, несанкционированное вмешательство в работу энергооборудования может привести к перебоям электроснабжения потребителей, а также нанести вред жизни и здоровью людей.

Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов несанкционированного использования объектов электросетевой инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. На предприятии уже есть судебная практика взыскания с собственников незаконных ВОЛС неосновательного обогащения за пользование объектами электросетевого хозяйства.

Пресечение фактов незаконного использования электросетевого оборудования для размещения ВОЛС ведется компанией «Россети Кубань» совместно с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Все действия энергетиков проводятся в рамках законодательства РФ.

Энергетики просят сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.