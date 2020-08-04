В Крыму о социальной дистанции в транспорте уже не думают

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4 августа 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Сообщается, что отъезжать общественный транспорт будет по мере заполнения. Про маски и социальную дистанцию не упоминается.

В день проведения байкерского фестиваля от Симферополя до горы Гасфорта (Севастополь) будут ходить автобусы.

Согласно данных, предоставленных министерством информации Крыма, автобусы будут отправляться по мере их заполнения. О стоимости проезда не сообщается.

На сайте организаторов фестиваля про автобусы упоминаний нет. В разделе «билеты» лишь указана стоимость прохода на мероприятие – 1500 рублей.

Напомним, что глава Крыма ежедневно предупреждает, что «во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров».

Также отметим, что количество ежедневно выявляемых заболевших коронавирусом в Крыму растет.

Участие мининформа Крыма (госструктура) в коммерческом проекте ничем не объясняется – нет разъяснения ни в пресс-релизе ведомства, ни на сайте организаторов.

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