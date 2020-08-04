Сергей Аксенов велел заделать ямы на дорогах, что позволит «спасти нервную систему водителей и их автомобили»

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4 августа 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Текущая обстановка названа откровенной недоработкой. Министерству транспорта велено срочно устранить недостатки.

Встретившись с руководством министерства транспорта глава Крыма Сергей АКСЕНОВ сказал, что заделывание ям не решение проблемы, однако это «позволит увеличить срок эксплуатации отдельных участков дорог и спасти не только нервную систему многих водителей, но и их автомобили».

Почему этот вопрос поднят в августе, хотя ямочный ремонт – это тема марта (а с учетом коронавируса дороги были свободны и в апреле, мае) не уточняется.

Напомним, что пять дней назад деятельность министра транспорта была жестко раскритикована господином АКСЕНОВЫМ и казалось, что Сергей КАРПОВ вот-вот попросится в отпуск, с дальнейшим переходом на работу куда-нибудь.